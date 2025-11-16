कौन हैं श्वेता गुप्ता जिन्होंने बिहार में मारी बाजी? इस सीट से विधायक बन फतेहाबाद की बेटी ने गाड़े झंडे

बिहार की शिवहर सीट से प्रचंड जीत दर्ज करने वाली डॉक्टर श्वेता गुप्ता का मूल संबंध फतेहाबाद से है। उनके पिता डॉक्टर रामकुमार गुप्ता फतेहाबाद के निवासी हैं। जमुना गली में उनके छोटे भाई श्याम कुमार गुप्ता जमुना गली में रहते हैं। 44 साल की डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर भारी मतों से विजय हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduate) है। उनकी कुल संपत्ति 28.4 करोड़ रुपये है।