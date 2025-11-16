कौन हैं श्वेता गुप्ता जिन्होंने बिहार में मारी बाजी? इस सीट से विधायक बन फतेहाबाद की बेटी ने गाड़े झंडे

कौन हैं श्वेता गुप्ता जिन्होंने बिहार में मारी बाजी? फोटो सोर्स-फेसबुक @Dr. Shweta Gupta
About Shweta Gupta: बिहार विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद की बेटी की जीत हुई है। शिवहर सीट पर JDU प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने शानदार जीत दर्ज की है।
श्वेता गुप्ता की जीत की घोषणा होते ही फतेहाबाद में उत्सव जैसा माहौल बन गया। उनकी जीत की खबर मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्थानीय लोगों ने इसे अपनी 'बेटी की जीत' बताते हुए मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। वे माथुर वैश्य समाज की पहली महिला विधायक इस जीत के साथ ही बन गई हैं।
श्वेता गुप्ता की जीत के बाद माथुर वैश्य समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी खुशी जाहिर की। समाज के लोगों का कहना है कि ना केवल बिहार की राजनीति में श्वेता गुप्ता ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है बल्कि फतेहाबाद का नाम भी रोशन किया है। उनको बधाई देने वाले लोगों में राजेंद्र मुनीम, आकांश मेरोठिया, संजय अनवारिया के साथ अन्य मौजूद रहे।
श्वेता गुप्ता ने कुल 31,398 मतों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है। उन्हें कुल 97269 वोट मिले। उन्होंने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी RJD प्रत्याशी नवनीत कुमार को 31,398 मतों से हराया।
बिहार की शिवहर सीट से प्रचंड जीत दर्ज करने वाली डॉक्टर श्वेता गुप्ता का मूल संबंध फतेहाबाद से है। उनके पिता डॉक्टर रामकुमार गुप्ता फतेहाबाद के निवासी हैं। जमुना गली में उनके छोटे भाई श्याम कुमार गुप्ता जमुना गली में रहते हैं। 44 साल की डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर भारी मतों से विजय हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduate) है। उनकी कुल संपत्ति 28.4 करोड़ रुपये है।
