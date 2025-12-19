भाजपा सांसद बोले- विपक्ष भगवान श्रीराम को टारगेट कर रहा… यह सोची समझी साजिश

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता लाखों वर्षों से चली आ रही सनातन परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं। अगर उन्हें सनातन से परेशानी है तो जिस धर्म में मान्यता मिल रही हो, उसमें चले जाओ। आप नेता संजय सिंह भी विवादित बयान देते हैं। यह दुख की बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष संयुक्त अभियान चला रहा है। इसीलिए तो एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। कहीं न कहीं कोई गाइड कर रहा है।