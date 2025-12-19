भाजपा सांसद बोले- विपक्ष भगवान श्रीराम को टारगेट कर रहा… यह सोची समझी साजिश

दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, PC- IANS
लखनऊ : भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संयुक्त रूप से विपक्ष भगवान श्रीराम को टारगेट कर रहा है। यह दिखाता है कि यह अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई साजिश है, जिस तरह के बयान विपक्ष की ओर से आए हैं, मैं इसे लेकर हैरान हूं।
आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि इंडी अलायंस सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ है और भगवान राम के खिलाफ एक कथित मिलीभगत वाली रणनीति बना रहा है। ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मदन मित्रा ने कथित तौर पर दावा किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दूसरे धर्म के थे। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि जो हिंदू शवों को जलाते हैं और होली मनाते हैं, वे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता लाखों वर्षों से चली आ रही सनातन परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं। अगर उन्हें सनातन से परेशानी है तो जिस धर्म में मान्यता मिल रही हो, उसमें चले जाओ। आप नेता संजय सिंह भी विवादित बयान देते हैं। यह दुख की बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष संयुक्त अभियान चला रहा है। इसीलिए तो एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। कहीं न कहीं कोई गाइड कर रहा है।
भाजपा सांसद ने कहा कि निश्चित तौर पर दाता के रूप में भारत उभरा है। भारत ने कोरोना की वैक्सीन 150 से अधिक देशों को दी है। अब भारत तेजी से बदल रहा है, मेट्रो, बुलेट ट्रेन चलाने वाला भारत है।
जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष के हंगामे के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है। उनको नाचने-गाने का शौक है। अशोभनीय व्यवहार की पराकाष्ठा दिखाते हैं। कैंटीन में खाना खाकर चले जाते हैं। विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना हरकतों का प्रतीक बन गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब वीडियो वाले मामले में गीतकार जावेद अख्तर के बयान पर उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि नीतीश कुमार खुद उस परिस्थिति के बारे में बताएं, वे बताएंगे तो बेहतर होगा। वह जनता के नेता हैं।
आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले के बयान 'मुस्लिम भाई भी नदी की पूजा, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करें' वाले बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है। सभी एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। दिक्कत क्या है?
