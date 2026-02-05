Gold-Silver Price Today Update: धड़ाम से गिरी सोने और चांदी दोनों की कीमतें,जानें, 5 फरवरी का का ताजा भाव

हालांकि बाजार में निवेशकों और खरीदारों के मन में अब भी यही सवाल बना हुआ है कि क्या आने वाले दिनों में सोने के दाम और बढ़ेंगे या अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है? फिलहाल कीमतों में आई यह नरमी खरीदारी के लिहाज से एक मौका मानी जा रही है। शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग इस दुविधा में हैं कि सोना अभी खरीदना फायदेमंद रहेगा या नहीं? आपको बताते हैं सोने और चांदी के ताजा भाव।