 Free School Admission: प्राइवेट स्कूलों के दरवाज़े खुले, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, आवेदन प्रक्रिया शुरू, अभिभावकों में खुशी की लहर

Free Admissions in Private School Under RTE Scheme :आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को भी बड़े और प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिनके लिए अब तक यह केवल सपना था। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिति किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। इसी दिशा में यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है।

