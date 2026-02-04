4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

Weather Yellow Alert: बारिश के बाद यूपी में ठंड बढ़ी, 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट, तापमान में तेज गिरावट दर्ज

Winter Update: उत्तर प्रदेश में हालिया बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंडी हवाओं और बढ़ी नमी के कारण तापमान में 3 से 6 डिग्री तक गिरावट के संकेत हैं। मौसम विभाग ने 22 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकते हैं।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 04, 2026

22 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट, 3 से 6 डिग्री तक गिर सकता है पारा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

22 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट, 3 से 6 डिग्री तक गिर सकता है पारा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Weather Turns Cooler in UP After Rain: उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही, नमी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है। बदलते मौसम के बीच राज्य के 22 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बारिश का असर: ठंड ने दी दस्तक

हालिया बारिश ने प्रदेश के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक हल्की गर्माहट महसूस की जा रही थी, वहीं अब सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे कोहरे की स्थिति बनने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की मौजूदगी के कारण दिन का तापमान अधिक नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि साफ रातों में धरातलीय विकिरण के चलते न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और स्पष्ट होगा।

22 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के कुल 22 जिलों में कोहरे को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से निम्न जिलों में दृश्यता कम रहने की संभावना है । सहारनपुर,मुजफ्फरनगर,बागपत,मेरठ,बिजनौर,मुरादाबाद,रामपुर इन जिलों के अलावा पश्चिमी व पूर्वी यूपी के अन्य हिस्सों में भी सुबह और देर रात घना कोहरा छा सकता है। येलो अलर्ट का अर्थ है कि मौसम सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

तापमान में गिरावट: ठंड बढ़ने के संकेत

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के बाद साफ आसमान और ठंडी हवाओं का प्रभाव मिलकर तापमान को नीचे लाते हैं। अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक गिरावट,न्यूनतम तापमान में भी कमी की संभावना,सुबह और रात में ठंड अधिक महसूस होगी। यह गिरावट खासकर उन क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डालेगी जहां पहले से नमी मौजूद है।

 यातायात पर असर

घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें। तेज गति से बचें। हाईवे पर दूरी बनाकर चलें। अनावश्यक यात्रा टालें। रेलवे और बस सेवाओं में भी देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

लखनऊ का मौसम रहेगा सामान्य

राजधानी लखनऊ में आज दिन के समय मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवा महसूस हो सकती है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड दोबारा बढ़ेगी।

किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों

बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जो रबी फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। गेहूं, चना और सरसों की फसल को इससे लाभ मिल सकता है। हालांकि अधिक कोहरा और कम धूप की स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो फसलों पर रोग लगने की आशंका भी रहती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य पर भी असर

मौसम में अचानक बदलाव से सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्म कपड़े पहनें,सुबह-शाम ठंडी हवा से बचें,पर्याप्त पानी पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आहार लें

क्यों बन रहा है कोहरा

बारिश के बाद वातावरण में मौजूद नमी और रात के समय तापमान गिरने से जलवाष्प संघनित होकर कोहरे का रूप ले लेती है। जब हवा की गति धीमी होती है तो कोहरा ज्यादा देर तक छाया रहता है। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी में सुबह के समय घना कोहरा बनने की संभावना ज्यादा रहती है।

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा या हृदय रोग से पीड़ित लोग सावधानी बरतें। स्कूलों और कार्यालयों में भी समय में बदलाव की संभावना पर विचार किया जा सकता है यदि कोहरे की स्थिति अधिक गंभीर होती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। यदि आसमान साफ रहा तो रातें और ठंडी होंगी। कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है।

04 Feb 2026 03:19 pm

