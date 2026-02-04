Weather Yellow Alert: बारिश के बाद यूपी में ठंड बढ़ी, 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट, तापमान में तेज गिरावट दर्ज

हालिया बारिश ने प्रदेश के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक हल्की गर्माहट महसूस की जा रही थी, वहीं अब सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे कोहरे की स्थिति बनने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की मौजूदगी के कारण दिन का तापमान अधिक नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि साफ रातों में धरातलीय विकिरण के चलते न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और स्पष्ट होगा।