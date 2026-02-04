4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी पति ने दिया तीन तलाक, धक्के मार कर घर से निकला, ये वजह आई सामने

मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को पति ने तीन तलाक दे दिया है। दहेज में 20 लाख और फ्लैट की मांग मारपीट व हत्या की कोशिश करने का पीड़िता ने आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ

image

Feb 04, 2026

Feb 04, 2026

मुनव्वर राणा फोटो सोर्स विकिपीडिया

मुनव्वर राणा फोटो सोर्स विकिपीडिया

मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों को लेकर हिबा ने थाना सआदतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हिबा राणा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी शादी वर्ष 2013 में सैयद मोहम्मद साकिब से सुन्नी मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। निकाह के समय उनके पिता ने सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। जिसमें सोने और हीरे के गहनों के साथ करीब 10 लाख रुपये नकद शामिल थे। इसके बावजूद शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई।

20 लाख रुपये एक फ्लैट के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न

हिबा का आरोप है कि पति साकिब और ससुर सैयद हसीब अहमद लगातार 20 लाख रुपये और एक फ्लैट की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्होंने बताया कि पति कई बार उनके साथ मारपीट करता था और जान से मारने की कोशिश भी की गई।

गाली गलौज देते हुए बहन के सामने ही दिया तीन तलाक


पीड़िता के अनुसार, जब इस पूरे मामले की जानकारी उनके पिता को हुई तो उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ससुराल वालों की कुछ मांगें पूरी कर दीं। इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली। 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर ससुराल पक्ष ने तीन लाख रुपये और फ्लैट की मांग रखी। असमर्थता जताने पर पर उनके साथ मारपीट की गई। और जान लेने का प्रयास किया गया। जिसमें वे किसी तरह बच पाईं।
हिबा ने बताया कि उसी दिन उनकी बहन अर्शिया राणा उर्फ तीना उनसे मिलने ससुराल आई थीं। आरोप है कि इस दौरान साकिब ने गाली-गलौज करते हुए हिबा को बहन के सामने ही तीन तलाक दे दिया। और दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, हिबा के दोनों बच्चों को घर में ही रोक लिया गया।

रिपोर्ट दर्ज पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद हिबा ने थाना सआदतगंज में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर के अनुसार, पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई। लेकिन mediation सफल न होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 07:34 am

Published on:

04 Feb 2026 07:33 am

मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी पति ने दिया तीन तलाक, धक्के मार कर घर से निकला, ये वजह आई सामने
लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बारिश से बचते बाइक सवारों का चालान, वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

बारिश से बचने खड़े बाइक सवारों का चालान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज पर सख्त हुआ नियामक आयोग, पावर कॉरपोरेशन से सात दिन में जवाब तलब

बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज पर सख्त हुआ नियामक आयोग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में तीन तलाक केस दर्ज, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी से जुड़ा मामला जांच में

लखनऊ में तीन तलाक का मामला दर्ज, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी से जुड़ा प्रकरण चर्चा में (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती! जून में 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग न होने से लाखों कैंडिडेट्स की बल्ले-बल्ले

up police constable exam 2026 dates
लखनऊ

पुलिस गोली नहीं चलाएगी, तो क्या खाएगी… यूपी में एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ का बयान

CM Yogi, BJP
लखनऊ
