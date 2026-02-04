मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी पति ने दिया तीन तलाक, धक्के मार कर घर से निकला, ये वजह आई सामने



पीड़िता के अनुसार, जब इस पूरे मामले की जानकारी उनके पिता को हुई तो उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ससुराल वालों की कुछ मांगें पूरी कर दीं। इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली। 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर ससुराल पक्ष ने तीन लाख रुपये और फ्लैट की मांग रखी। असमर्थता जताने पर पर उनके साथ मारपीट की गई। और जान लेने का प्रयास किया गया। जिसमें वे किसी तरह बच पाईं।

हिबा ने बताया कि उसी दिन उनकी बहन अर्शिया राणा उर्फ तीना उनसे मिलने ससुराल आई थीं। आरोप है कि इस दौरान साकिब ने गाली-गलौज करते हुए हिबा को बहन के सामने ही तीन तलाक दे दिया। और दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, हिबा के दोनों बच्चों को घर में ही रोक लिया गया।