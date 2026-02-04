मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी पति ने दिया तीन तलाक, धक्के मार कर घर से निकला, ये वजह आई सामने

मुनव्वर राणा फोटो सोर्स विकिपीडिया
मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों को लेकर हिबा ने थाना सआदतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हिबा राणा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी शादी वर्ष 2013 में सैयद मोहम्मद साकिब से सुन्नी मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। निकाह के समय उनके पिता ने सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। जिसमें सोने और हीरे के गहनों के साथ करीब 10 लाख रुपये नकद शामिल थे। इसके बावजूद शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई।
हिबा का आरोप है कि पति साकिब और ससुर सैयद हसीब अहमद लगातार 20 लाख रुपये और एक फ्लैट की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्होंने बताया कि पति कई बार उनके साथ मारपीट करता था और जान से मारने की कोशिश भी की गई।
पीड़िता के अनुसार, जब इस पूरे मामले की जानकारी उनके पिता को हुई तो उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ससुराल वालों की कुछ मांगें पूरी कर दीं। इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली। 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर ससुराल पक्ष ने तीन लाख रुपये और फ्लैट की मांग रखी। असमर्थता जताने पर पर उनके साथ मारपीट की गई। और जान लेने का प्रयास किया गया। जिसमें वे किसी तरह बच पाईं।
हिबा ने बताया कि उसी दिन उनकी बहन अर्शिया राणा उर्फ तीना उनसे मिलने ससुराल आई थीं। आरोप है कि इस दौरान साकिब ने गाली-गलौज करते हुए हिबा को बहन के सामने ही तीन तलाक दे दिया। और दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, हिबा के दोनों बच्चों को घर में ही रोक लिया गया।
घटना के बाद हिबा ने थाना सआदतगंज में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर के अनुसार, पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई। लेकिन mediation सफल न होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
