Gold Today: सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब, चांदी में जोरदार उछाल, सर्राफा बाजार में बढ़ी हलचल और निवेशकों की दिलचस्पी

स्थानीय सर्राफा व्यापारियों के अनुसार बाजार में पूछताछ और खरीदारी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ऊँचे दामों के कारण कुछ ग्राहक इंतजार की नीति भी अपना रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि “दाम ऊँचे जरूर हैं, लेकिन मांग बनी हुई है। निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने-चांदी के भाव पर असर डालती रहेंगी। यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है तो कीमतों में और तेजी संभव है।