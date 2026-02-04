4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

Gold Today: सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब, चांदी में जोरदार उछाल, सर्राफा बाजार में बढ़ी हलचल और निवेशकों की दिलचस्पी

Gold Near Record High: शहर के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर और बढ़ती मांग के बीच सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी भी मजबूत हुई है। ऊँचे दामों के बावजूद निवेशकों और खरीदारों की रुचि बनी हुई है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 04, 2026

सर्राफा बाजार में तेजी: सोना 1.65 लाख के करीब, चांदी भी उछली (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

सर्राफा बाजार में तेजी: सोना 1.65 लाख के करीब, चांदी भी उछली (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Gold Rate Today: शहर के सर्राफा बाजार में एक बार फिर मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जिससे व्यापारियों, निवेशकों और खुदरा ग्राहकों के बीच खरीदारी को लेकर उत्साह और हलचल बढ़ गई है। स्थानीय सराफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा दरों के अनुसार कीमती धातुओं के भाव उच्च स्तर पर बने हुए हैं।

सोने के ताज़ा भाव (10 ग्राम के आधार पर)

(जीएसटी, मेकिंग चार्ज एवं हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त)

शुद्धतादर (रु.)
24 कैरेट₹1,58,000
22 कैरेट (92%)₹1,45,400
18 कैरेट (76%)₹1,20,000

सर्राफा एसोसिएशन के प्रतिनिधि विनोद माहेश्वरी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग में वृद्धि के कारण सोने की कीमतें ऊँचाई पर बनी हुई हैं। त्योहारों, शादियों और निवेश के बढ़ते रुझान ने भी बाजार को सहारा दिया है।

चांदी के भाव में भी तेजी

  • चांदी के दामों में भी उल्लेखनीय उछाल देखा गया है।
  • चांदी (ज्वेलरी) : ₹2,79,500 (प्रति किलो)
  • चांदी (सामान्य अनुमानित भाव) : ₹2,96,000 (प्रति किलो)

चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में उपयोग और निवेशकों की रुचि के कारण इसकी कीमतें मजबूत बनी हुई हैं।

खुदरा ग्राहकों पर क्या असर

विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा ग्राहकों के लिए सोना अब प्रीमियम श्रेणी की खरीदारी बनता जा रहा है। शादी-ब्याह के मौसम में पारंपरिक मांग तो बनी रहती है, लेकिन ऊँचे दामों के कारण ग्राहक हल्के वजन के आभूषण या 18 कैरेट ज्वेलरी की ओर रुख कर रहे हैं। ज्वेलर्स के अनुसार, ग्राहक डिज़ाइन और स्टाइल पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। भारी गहनों की जगह हल्के व मॉडर्न डिजाइन की मांग बढ़ी। निवेश के लिए लोग छोटे सिक्के और बार खरीद रहे हैं

निवेशकों के लिए अवसर या सावधानी

बाजार जानकारों का मानना है कि सोना परंपरागत रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है। वैश्विक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और मुद्रा बाजार की अस्थिरता के दौर में सोना “सेफ हेवन” की भूमिका निभाता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि एकमुश्त बड़ी खरीदारी के बजाय किस्तों में निवेश बेहतर। केवल कीमत देखकर नहीं, शुद्धता और हॉलमार्क अवश्य जांचें। ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज की तुलना करें। 

हॉलमार्क और जीएसटी का महत्व

सर्राफा एसोसिएशन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे केवल हॉलमार्क युक्त आभूषण ही खरीदें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी है। इसके साथ ही जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लागू होते हैं, जिन्हें बिल में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

व्यापारियों की प्रतिक्रिया

स्थानीय सर्राफा व्यापारियों के अनुसार बाजार में पूछताछ और खरीदारी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ऊँचे दामों के कारण कुछ ग्राहक इंतजार की नीति भी अपना रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि “दाम ऊँचे जरूर हैं, लेकिन मांग बनी हुई है। निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और केंद्रीय बैंकों की नीतियां सोने-चांदी के भाव पर असर डालती रहेंगी। यदि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है तो कीमतों में और तेजी संभव है।

ग्राहकों के लिए सुझाव

  • खरीदारी से पहले कई दुकानों के रेट की तुलना करें
  • बिल लेना न भूलें
  • हॉलमार्क और कैरेट की पुष्टि करें
  • निवेश के लिए सिक्के और बार बेहतर विकल्प
  • बजट के अनुसार हल्के आभूषण चुनें

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Today: सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब, चांदी में जोरदार उछाल, सर्राफा बाजार में बढ़ी हलचल और निवेशकों की दिलचस्पी

