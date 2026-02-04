Triple Talaq Case : लखनऊ में तीन तलाक केस दर्ज, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी से जुड़ा मामला जांच में

यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि इसमें तीन तलाक का आरोप है, इसलिए यह सीधे तौर पर कानूनी दायरे में आता है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में भावनात्मक पहलुओं के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन अत्यंत आवश्यक है। कानूनी जानकारों के अनुसार, तीन तलाक का आरोप सिद्ध होने पर यह आपराधिक मामला बनता है और इसमें समझौते की गुंजाइश सीमित रहती है। हालांकि अंतिम निर्णय अदालत में साक्ष्यों के आधार पर ही होता है।