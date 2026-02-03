Kisan Samachar: घटती यूरिया थैली, बढ़ती प्रति किलो कीमत ने खेती की लागत बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी

Kisan Samachar Farming Crisis: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ खेती केवल पेशा नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन का आधार है। खेती की लागत में खाद, बीज, डीजल और मजदूरी की बड़ी भूमिका होती है। इनमें भी यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रासायनिक खाद है। यही कारण है कि यूरिया के दाम और उपलब्धता सीधे किसानों की आय और खेती की लागत को प्रभावित करते हैं। पिछले लगभग 8-9 वर्षों में यूरिया की थैली का वजन कम होता गया, जबकि कीमत लगभग स्थिर दिखती रही। पहली नज़र में यह बदलाव मामूली लग सकता है, लेकिन जब प्रति किलो लागत निकाली जाती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है।