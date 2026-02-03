पूर्वांचल की लौंगलता का देसी घी वाला स्वाद लखनऊ तक छाया, त्योहारों में बढ़ी मांग और मिठास

Purvanchal Taste of UP Launglata: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अगर किसी पारंपरिक मिठाई का नाम बड़े प्यार से लिया जाता है, तो वह है - लौंगलता। सुनते ही मुंह में घुलती चाशनी, देसी घी की खुशबू और खोये की भरपूर मिठास का एहसास होने लगता है। वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ जैसे जिलों में यह सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि त्योहारों, शादियों और पारिवारिक खुशियों की पहचान बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि लौंगलता का स्वाद भले पूर्वांचल की मिट्टी में रचा-बसा लगता हो, लेकिन इसकी जड़ें पश्चिम बंगाल की मिठाई संस्कृति से जुड़ी मानी जाती हैं। समय के साथ यह मिठाई पूर्वांचल आई, और यहां के देसी स्वाद, घी और मावा के मेल ने इसे एक नया, खास रूप दे दिया।