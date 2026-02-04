UP Electricity bill: बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज पर सख्त हुआ नियामक आयोग, पावर कॉरपोरेशन से सात दिन में जवाब तलब

सूत्रों के अनुसार, आयोग विशेष रूप से इस बात की जांच कर रहा है कि बिजली कंपनियों ने अनुमोदित दरों से अधिक कीमत पर बिजली क्यों खरीदी। यदि समय रहते दीर्घकालिक अनुबंधों और वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाता, तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि कोयले की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतार-चढ़ाव,परिवहन लागत में वृद्धि, बिजली मांग में अचानक बढ़ोतरी। इन कारणों से उत्पादन लागत बढ़ी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर सीधा बोझ डालने से पहले नियामक स्वीकृति और सार्वजनिक सूचना जरूरी होती है।