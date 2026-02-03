2027 में होगा बुल और बुलडोज़र का इलाज… अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला, शेयर किया Video

अखिलेश यादव ने एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक आवारा सांड (बुल) सड़क पर हमला करता नजर आ रहा है। संकरी गली में पार्क कारों और लोगों के बीच सांड दौड़ता है, कारों को टक्कर मारता है और लोगों को भगाता है। वीडियो में एक छोटी बच्ची पर सांड हमला करता है, लेकिन कुछ बहादुर लोग उसे बचा लेते हैं। अखिलेश ने कैप्शन में लिखा कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोज़र दोनों का इलाज कर देगी। उन्होंने भाजपा नेताओं को चैलेंज किया कि बिना सिक्योरिटी के सड़क पर चलकर देखें, तो यही सांड उन्हें उछाल देगा।