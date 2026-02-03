3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

2027 में होगा बुल और बुलडोज़र का इलाज… अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला, शेयर किया Video

अखिलेश यादव ने X पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आवारा सांड सड़क पर हमला करता दिख रहा है। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 03, 2026

अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में जनता को किया अपील

अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में जनता को किया अपील Source- X

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर एक वीडियो शेयर करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि 2027 के चुनाव में सपा को वोट देकर जीत दिलाएं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

अखिलेश का एक्स पोस्ट और वीडियो

अखिलेश यादव ने एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक आवारा सांड (बुल) सड़क पर हमला करता नजर आ रहा है। संकरी गली में पार्क कारों और लोगों के बीच सांड दौड़ता है, कारों को टक्कर मारता है और लोगों को भगाता है। वीडियो में एक छोटी बच्ची पर सांड हमला करता है, लेकिन कुछ बहादुर लोग उसे बचा लेते हैं। अखिलेश ने कैप्शन में लिखा कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोज़र दोनों का इलाज कर देगी। उन्होंने भाजपा नेताओं को चैलेंज किया कि बिना सिक्योरिटी के सड़क पर चलकर देखें, तो यही सांड उन्हें उछाल देगा।

योगी सरकार पर आरोप

अखिलेश ने योगी सरकार पर आवारा पशुओं की समस्या न सुलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 दिन में समस्या हल करने का वादा किया था, लेकिन 14 साल में भी पूरा नहीं हुआ। भाजपा को "झूठ का सुपर स्टॉकिस्ट" बताते हुए कहा कि झूठ उनकी राजनीति की बुनियाद है। अखिलेश ने बच्ची को बचाने वालों की तारीफ की और कहा कि वे नागरिक धर्म निभाने वाले हैं। यह हमला योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि गरीबों और विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है।

2027 चुनाव की अपील

अखिलेश ने इस मौके पर जनता से सपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोग बुल (आवारा सांड) और बुलडोजर दोनों से छुटकारा पा लेंगे। यह पोस्ट 2027 चुनाव की तैयारी का हिस्सा लगता है। सपा लगातार योगी सरकार पर हमले कर रही है, जैसे बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर। भाजपा भी जवाब दे रही है, लेकिन यह पोस्ट ने बहस तेज कर दी है।

राजनीतिक माहौल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे हमले आम हैं। 2022 चुनाव में सपा हारी थी, लेकिन अब अखिलेश मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो से पता चलता है कि आवारा पशु समस्या गंभीर है, जो किसानों और शहरवासियों को परेशान करती है। लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ सरकार का बचाव। 2027 चुनाव में यह मुद्दा बड़ा रोल खेल सकता है। कुल मिलाकर, यह पोस्ट राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 04:18 pm

Published on:

03 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2027 में होगा बुल और बुलडोज़र का इलाज… अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला, शेयर किया Video
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदा, वीडियो हुआ वायरल

लखनऊ में हमला: युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदा, सीसीटीवी वीडियो वायरल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

दूल्हा बनने से पहले आई मौत: खुशी-खुशी जा रहा था शादी का कार्ड बांटने युवक; तभी अचानक….

man going to distribute wedding cards died tragically after colliding with dumper lucknow
लखनऊ

घटती यूरिया थैली, बढ़ती प्रति किलो कीमत ने खेती की लागत बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी

कम होती थैली, बढ़ती कीमत: यूरिया के बदलते वजन और दाम ने बढ़ाया किसानों का बोझ    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

SIR Update: फॉर्म-6 का आंकड़ा पौने 2 लाख पार; सपा की कब्जे वाली सीट पर सबसे ज्यादा 44 हजार नए वोटर

sir update form 6 figures surpass 1 lakh samajwadi party held seat sees highest number of new voters
लखनऊ

पूर्वांचल की लौंगलता का देसी घी वाला स्वाद लखनऊ तक छाया, त्योहारों में बढ़ी मांग और मिठास

लौंगलता: पूर्वांचल की मिठास में घुला बंगाल का स्वाद, लखनऊ तक कायम दीवानगी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.