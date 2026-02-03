2027 में होगा बुल और बुलडोज़र का इलाज… अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला, शेयर किया Video

अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में जनता को किया अपील Source- X
UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर एक वीडियो शेयर करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि 2027 के चुनाव में सपा को वोट देकर जीत दिलाएं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजनीतिक बहस छिड़ गई है।
अखिलेश यादव ने एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक आवारा सांड (बुल) सड़क पर हमला करता नजर आ रहा है। संकरी गली में पार्क कारों और लोगों के बीच सांड दौड़ता है, कारों को टक्कर मारता है और लोगों को भगाता है। वीडियो में एक छोटी बच्ची पर सांड हमला करता है, लेकिन कुछ बहादुर लोग उसे बचा लेते हैं। अखिलेश ने कैप्शन में लिखा कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोज़र दोनों का इलाज कर देगी। उन्होंने भाजपा नेताओं को चैलेंज किया कि बिना सिक्योरिटी के सड़क पर चलकर देखें, तो यही सांड उन्हें उछाल देगा।
अखिलेश ने योगी सरकार पर आवारा पशुओं की समस्या न सुलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 दिन में समस्या हल करने का वादा किया था, लेकिन 14 साल में भी पूरा नहीं हुआ। भाजपा को "झूठ का सुपर स्टॉकिस्ट" बताते हुए कहा कि झूठ उनकी राजनीति की बुनियाद है। अखिलेश ने बच्ची को बचाने वालों की तारीफ की और कहा कि वे नागरिक धर्म निभाने वाले हैं। यह हमला योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि गरीबों और विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है।
अखिलेश ने इस मौके पर जनता से सपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोग बुल (आवारा सांड) और बुलडोजर दोनों से छुटकारा पा लेंगे। यह पोस्ट 2027 चुनाव की तैयारी का हिस्सा लगता है। सपा लगातार योगी सरकार पर हमले कर रही है, जैसे बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर। भाजपा भी जवाब दे रही है, लेकिन यह पोस्ट ने बहस तेज कर दी है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे हमले आम हैं। 2022 चुनाव में सपा हारी थी, लेकिन अब अखिलेश मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो से पता चलता है कि आवारा पशु समस्या गंभीर है, जो किसानों और शहरवासियों को परेशान करती है। लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ सरकार का बचाव। 2027 चुनाव में यह मुद्दा बड़ा रोल खेल सकता है। कुल मिलाकर, यह पोस्ट राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है।
