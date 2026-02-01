यूपी में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती! जून में 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग न होने से लाखों कैंडिडेट्स की बल्ले-बल्ले

लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 30 प्रतिशत यानी 90 अंक, EWS और OBC को 25 प्रतिशत यानी 75 अंक, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत यानी 60 अंक हासिल करने होंगे। केवल न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे।