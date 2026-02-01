यूपी में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती! जून में 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग न होने से लाखों कैंडिडेट्स की बल्ले-बल्ले

यूपी में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती!
UP Police Constable Exam 2026 Dates: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत होने वाली लिखित परीक्षा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत कुल 32,679 पदों के लिए परीक्षा जून माह में आयोजित की जाएगी। इस घोषणा के बाद लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और परीक्षा केंद्रों को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। तीनों दिन परीक्षा दो-दो शिफ्ट में कराई जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समयबद्ध और सुचारु रूप से परीक्षा देने का अवसर मिल सके। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सीसीटीवी निगरानी जैसे उपाय अपनाए जाएंगे, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
UPPRPB द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच पूरी कर ली गई थी। अब सभी पात्र अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान लिखित परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित है। बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेगा, जिसमें उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम की पूरी जानकारी दी जाएगी।
इस भर्ती अभियान के तहत कई श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष एवं महिला), पीएसी एवं सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन के बाद अभ्यर्थियों को प्रदेश की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
लिखित परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा का कुल स्कोर 300 अंकों का रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी। इस बार उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।
परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन विषयों का उद्देश्य उम्मीदवारों की बौद्धिक क्षमता, भाषा ज्ञान और निर्णय लेने की योग्यता का मूल्यांकन करना है।
लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 30 प्रतिशत यानी 90 अंक, EWS और OBC को 25 प्रतिशत यानी 75 अंक, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत यानी 60 अंक हासिल करने होंगे। केवल न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे।
पूरी भर्ती प्रक्रिया कुल पांच चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा, दूसरे में दस्तावेज सत्यापन, तीसरे में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), चौथे में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और अंत में मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लिखित और फिजिकल टेस्ट के अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट तय की जाएगी।
UPPRPB ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जल्द ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीदवारों को समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी जरूरी सूचना से वे वंचित न रहें।
