लखनऊ

Viral Video: युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदा, वीडियो हुआ वायरल

लखनऊ के चौपटिया क्षेत्र में एक आवारा सांड ने सड़क पर जा रही युवती पर अचानक हमला कर दिया। सांड ने उसे दौड़ा कर गिराया और पैरों से रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाकर बचाया। गंभीर रूप से घायल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है, घटना सीसीटीवी में कैद हुई।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 03, 2026

लखनऊ में हमला: युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदा, सीसीटीवी वीडियो वायरल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

लखनऊ में हमला: युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदा, सीसीटीवी वीडियो वायरल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Viral Video Lucknow:  राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित चौपटिया इलाके से एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां एक आवारा सांड ने सड़क पर जा रही एक युवती पर अचानक हमला कर दिया। सांड ने पहले युवती को दौड़ाया और फिर उसे गिराकर पैरों से रौंद दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अचानक हुआ हमला, मच गई अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती सामान्य रूप से सड़क किनारे चल रही थी, तभी एक आवारा सांड तेज रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। युवती संभल पाती उससे पहले ही सांड ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर बार-बार पैरों से रौंदने लगा। घटना इतनी अचानक और भयावह थी कि आसपास मौजूद लोग कुछ क्षणों के लिए सहम गए।

 स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए किसी तरह सांड को भगाया और युवती को उसके चंगुल से छुड़ाया। लोगों ने शोर मचाकर और डंडों से हांककर सांड को वहां से दूर किया। इसके बाद घायल युवती को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।

युवती गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी

हमले में युवती को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उसे सिर, हाथ और पैरों में गहरी चोट लगी है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसे कुछ समय तक निगरानी में रखा जाएगा।

सीसीटीवी फुटेज ने उजागर की हकीकत

पूरी घटना पास में लगे एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सांड अचानक दौड़ता हुआ आता है और युवती को जमीन पर गिरा कर बेरहमी से रौंदता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया।

आवारा पशुओं का बढ़ता खतरा

लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सड़कों पर खुले घूम रहे सांड और गायें अक्सर यातायात बाधित करने के साथ-साथ हादसों का कारण भी बनते हैं। यह घटना एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चौपटिया क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है और इस क्षेत्र में भी कार्रवाई की जाएगी।

 जन सुरक्षा पर बड़ा सवाल

इस घटना ने शहर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आवारा पशुओं के लिए समुचित आश्रय की व्यवस्था हो। नगर निगम की टीम नियमित निगरानी करे। संवेदनशील क्षेत्रों में पशु पकड़ो अभियान तेज किया जाए। नागरिक भी सड़कों पर सतर्क रहें

 सोशल मीडिया पर आक्रोश

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए और पीड़िता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

ये भी पढ़ें

UP Sudden Rain: तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बरसात, दिन में घनघोर अंधेरा,यूपी में मौसम ने फिर बदला रूप
लखनऊ
तेज हवाओं संग बरसात से यूपी में दिन में अंधेरा, कई जिलों में बिजली और कोहरे का अलर्ट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

