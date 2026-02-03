Viral Video: युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदा, वीडियो हुआ वायरल

लखनऊ सहित प्रदेश के कई शहरों में आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सड़कों पर खुले घूम रहे सांड और गायें अक्सर यातायात बाधित करने के साथ-साथ हादसों का कारण भी बनते हैं। यह घटना एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चौपटिया क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता है।