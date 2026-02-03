SIR Update: फॉर्म-6 का आंकड़ा पौने 2 लाख पार; सपा की कब्जे वाली सीट पर सबसे ज्यादा 44 हजार नए वोटर

SIR Update: फॉर्म-6 का आंकड़ा पौने 2 लाख पार; (photo-patrika)
SIR Update: मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 4 दिन ही शेष बचे हैं। लखनऊ में पौने 2 लाख लोगों ने वोटर बनने के लिए आवेदन किया है। समाजवादी पार्टी (SP) के कब्जे वाली लखनऊ पश्चिम विधानसभा से सबसे ज्यादा 44 हजार ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया। वहीं, करीब 25 हजार के साथ दूसरे नंबर पर लखनऊ उत्तर विधानसभा है। तीसरे नंबर पर 19 हजार के साथ बख्शी का तालाब है।
बता दें कि केवल 6 फरवरी तक ही आयोग ने अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियों के लिए समय निर्धारित किया है। सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को BJP ने फॉर्म-6 भराने का टास्क दिया था, लेकिन उसमें तेजी नहीं दिखाई दे रही है। SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने से यह विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि BJP के लिए भी अप्रत्याशित था। जनाधार को सुरक्षित रखने को BJP ने साढ़े 6 हजार से ज्यादा BLA मैदान में उतारे, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी 5 हजार से ज्यादा BLA बूथों पर लगा दिए। BLA पार्टी के निजी कार्यकर्ता होते हैं।
|क्रम संख्या
|क्षेत्र / जनपद
|(संख्या)
|1
|चौक
|9,947
|2
|लखनऊ कैंट
|10,393
|3
|लखनऊ मध्य
|12,953
|4
|महानगर
|13,321
|5
|लखनऊ पूर्व
|15,943
|6
|बीकेटी
|19,536
|7
|लखनऊ नगर
|22,037
|8
|लखनऊ उत्तर
|25,847
|9
|लखनऊ पश्चिम
|44,313
|कुल
|लखनऊ (कुल)
|1,74,290
हालांकि, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने दावे किए थे उतनी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म-6 के अलावा 63,305 लोगों ने फॉर्म-8भरा है। फॉर्म-7 भरने वालों की संख्या 3,116 है। ऐसे में 241,006 लोगों ने अब तक दावा किया है।
|क्रम संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|वोटर
|(%)
|1
|कैंट
|1,42,992
|60.75
|2
|उत्तर
|1,91,597
|61.46
|3
|पूर्व
|1,70,095
|62.99
|4
|मध्य
|1,28,754
|65.25
|5
|सरोजनीनगर
|1,89,185
|68.44
|6
|पश्चिम
|1,42,289
|69.80
|7
|बीकेटी
|1,10,271
|77.66
|8
|मलिहाबाद
|64,170
|82.54
|9
|मोहनलालगंज
|60,785
|82.99
|कुल
|—
|12,00,038
|69.85
4 नवंबर से शुरू हुई SIR की प्रक्रिया की अनंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद लखनऊ से 12 लाख से ज्यादा वोटर्स को बाहर किया गया। जिसमें BJP के कब्जे वाली उत्तर विधानसभा में सबसे ज्यादा 1 लाख 91 हजार वोटर बाहर हुए। लखनऊ की VIP सीट कैंट से करीब 40% वोटर बाहर हुए। वहीं पूर्वी क्षेत्र से 1 लाख 70 हजार वोटर बाहर हुए।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग