SIR Update: फॉर्म-6 का आंकड़ा पौने 2 लाख पार; सपा की कब्जे वाली सीट पर सबसे ज्यादा 44 हजार नए वोटर

बता दें कि केवल 6 फरवरी तक ही आयोग ने अनंतिम सूची पर दावे और आपत्तियों के लिए समय निर्धारित किया है। सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को BJP ने फॉर्म-6 भराने का टास्क दिया था, लेकिन उसमें तेजी नहीं दिखाई दे रही है। SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने से यह विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि BJP के लिए भी अप्रत्याशित था। जनाधार को सुरक्षित रखने को BJP ने साढ़े 6 हजार से ज्यादा BLA मैदान में उतारे, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी 5 हजार से ज्यादा BLA बूथों पर लगा दिए। BLA पार्टी के निजी कार्यकर्ता होते हैं।