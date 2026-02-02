‘योगी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं…’, समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान

कार्यक्रम के दौरान CM ने मंच से माता प्रसाद पांडे की तारीफ करते हुए कहा, '' आज उन्होंने साहस दिखाया कि इस महोत्सव में वो स्वयं आए और डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून को भी साथ लाए हैं। ये अच्छा प्रयास है। कोई मंच होना चाहिए जहां हम एक साथ विकास की बात कर सकें। यहां के जो विधायक मेरे पास जो प्रस्ताव लेकर आते हैं मैं बिना भेदभाव के परियोजनाओं के लिए पैसा देता हूं। सीएम ने कहा- सरकार बांटकर विकास नहीं कर सकती है।