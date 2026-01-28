सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सीएम योगी ने किया तारीफ, एक मंच पर दिखीं दोनों हस्तियां…चर्चाओं का बाजार गर्म

सीएम से पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मंच से कहा हमारा जिला बहुत पिछड़ा है। यहां रोजगार के अवसर नहीं हैं। यहां किसी तरह का उद्योग नहीं है, सीएम योगी से हमारा आग्रह है कि यहां उद्योग लगाने का प्रयास करें। ताकि यहां का युवा इधर उधर न भटके। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं सीएम से कहूंगा कि अगर एक चीनी मिल जिले को मिल जाए तो किसानों का बहुत भला हाेगा। इसपर विचार किया जाए।