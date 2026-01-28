28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सीएम योगी ने किया तारीफ, एक मंच पर दिखीं दोनों हस्तियां…चर्चाओं का बाजार गर्म

सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर पहुंचे और कपिलवस्तु महोत्सव का उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की

2 min read
Google source verification

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Jan 28, 2026

Up news, sidharthnagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे और कपिलवस्तु महोत्सव-2026 का उद्घाटन किये। जिले के बीएसए ग्राउंड स्थित महोत्सव स्थल पर सीएम ने एक हजार 51 करोड़ की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

सीएम योगी के बगल में बैठे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद

सबसे चौंकाने वाली बात रही कि सीएम योगी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व इटवा से सपा विधायक माता प्रसाद पांडे मंच पर एक साथ बैठे, सीएम के बगल में उनकी कुर्सी लगी। सीएम ने मंच से माता प्रसाद पांडे की तारीफ करते हुए कहा आज उन्होंने साहस दिखाया कि इस महोत्सव में वो स्वयं आए और डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून को भी साथ लाए हैं।

सीएम ने कहा कि विकास की बात दलीय सीमा से ऊपर होती है

सीएम ने माता प्रसाद पर कहा की ये अच्छा प्रयास है। कोई मंच होना चाहिए जहां हम एक साथ विकास की बात कर सकें। यहां के जो विधायक मेरे पास जो प्रस्ताव लेकर आते हैं मैं बिना भेदभाव के परियोजनाओं के लिए पैसा देता हूं। सीएम ने कहा- सरकार बांटकर विकास नहीं कर सकती है।

हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। जहां भेदभाव न हो, मेरे तेरे, जातिगत भावना न हो वही रामराज्य है। राशन और शौचालय और आयुष्मान कार्ड हर गरीब को मिलना चाहिए। यही मोदी जी की पहचान है। सभी योजनाएं बिना भेदभाव के दी जा रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने मांगा सिद्धार्थनगर में इंडस्ट्री

सीएम से पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मंच से कहा हमारा जिला बहुत पिछड़ा है। यहां रोजगार के अवसर नहीं हैं। यहां किसी तरह का उद्योग नहीं है, सीएम योगी से हमारा आग्रह है कि यहां उद्योग लगाने का प्रयास करें। ताकि यहां का युवा इधर उधर न भटके। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं सीएम से कहूंगा कि अगर एक चीनी मिल जिले को मिल जाए तो किसानों का बहुत भला हाेगा। इसपर विचार किया जाए।

ये भी पढ़ें

जब भरी सभा में रविकिशन बोले…हमें पगलाओ मत, सीएम योगी भी चौंके…फिर मंच पर लगे ठहाके
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 02:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सीएम योगी ने किया तारीफ, एक मंच पर दिखीं दोनों हस्तियां…चर्चाओं का बाजार गर्म

बड़ी खबरें

View All

सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिस पर भरोसा की वही करने लगा ब्लैकमेल…हार कर लड़की ने वीडियो बनाते हुए खाया जहर, दो दिन बाद हुई मौत

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

यूपी में BJP विधायक की पहलवानों का “खतना चेक” कराने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर हो रही है तीखी प्रतिक्रिया

Up news, sidharthnagar news
सिद्धार्थनगर

यूपी में महिला लेखपाल खुलेआम वसूल रही है 50 से 200 रुपए, वीडियो देख अधिकारी भी हैरान

Up news, sidharth nagar
सिद्धार्थनगर

‘रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए किडनी दी फिर भी…’ BJP सांसद बोले- उनका नहीं देश की बेटियों का अपमान हुआ है

mp jagdambika pal reaction on rohini acharya post know what he said siddharthnagar
सिद्धार्थनगर

शादीशुदा प्रेमिका की हैवानियत…बहन के साथ मिलकर युवक का हाथ-पैर पकड़ी, भाई ने जिंदा जलाया

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.