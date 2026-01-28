सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की सीएम योगी ने किया तारीफ, एक मंच पर दिखीं दोनों हस्तियां…चर्चाओं का बाजार गर्म

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे और कपिलवस्तु महोत्सव-2026 का उद्घाटन किये। जिले के बीएसए ग्राउंड स्थित महोत्सव स्थल पर सीएम ने एक हजार 51 करोड़ की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
सबसे चौंकाने वाली बात रही कि सीएम योगी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व इटवा से सपा विधायक माता प्रसाद पांडे मंच पर एक साथ बैठे, सीएम के बगल में उनकी कुर्सी लगी। सीएम ने मंच से माता प्रसाद पांडे की तारीफ करते हुए कहा आज उन्होंने साहस दिखाया कि इस महोत्सव में वो स्वयं आए और डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून को भी साथ लाए हैं।
सीएम ने माता प्रसाद पर कहा की ये अच्छा प्रयास है। कोई मंच होना चाहिए जहां हम एक साथ विकास की बात कर सकें। यहां के जो विधायक मेरे पास जो प्रस्ताव लेकर आते हैं मैं बिना भेदभाव के परियोजनाओं के लिए पैसा देता हूं। सीएम ने कहा- सरकार बांटकर विकास नहीं कर सकती है।
हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। जहां भेदभाव न हो, मेरे तेरे, जातिगत भावना न हो वही रामराज्य है। राशन और शौचालय और आयुष्मान कार्ड हर गरीब को मिलना चाहिए। यही मोदी जी की पहचान है। सभी योजनाएं बिना भेदभाव के दी जा रही हैं।
सीएम से पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मंच से कहा हमारा जिला बहुत पिछड़ा है। यहां रोजगार के अवसर नहीं हैं। यहां किसी तरह का उद्योग नहीं है, सीएम योगी से हमारा आग्रह है कि यहां उद्योग लगाने का प्रयास करें। ताकि यहां का युवा इधर उधर न भटके। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मैं सीएम से कहूंगा कि अगर एक चीनी मिल जिले को मिल जाए तो किसानों का बहुत भला हाेगा। इसपर विचार किया जाए।
बड़ी खबरेंView All
सिद्धार्थनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग