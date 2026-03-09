सिद्धार्थनगर में लॉकअप से भागे दो गैंगस्टर, पुलिस महकमे में हड़कंप…

कुछ देर बाद ड्रोन से रेकी की गई तो दिखा कि अकीम खुनुवा की तरफ करीब एक किलोमीटर दूर गेहूं के खेत के पास एक नाली में छिपा हुआ है, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इन्द्र कपूर भी गेहूं के खेत में दिखा मिला पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। CO मयंक द्विवेदी ने बताया कि सिपाही शशिभूषण की तहरीर पर दोनों आरोपितों के खिलाफ मारपीट करने और लाकअप से फरार होने का मुकदमा दर्ज किया गया।