बलरामपुर

सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक बयान से बवाल: मौलाना पर FIR दर्ज, बलरामपुर में भाजपा का उग्र प्रदर्शन

Balrampur News: बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बलरामपुर

image

Mohd Danish

Mar 08, 2026

cm yogi mother remark maulana fir balrampur protest

सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक बयान से बवाल..

CM Yogi Mother Remark Controversy: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ बलरामपुर जिले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र की शिकायत पर कोतवाली नगर थाने में दर्ज किया गया। घटना सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गरमा गया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे

रविवार दोपहर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस के रूप में वीर विनय चौराहे तक पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मौलाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि यदि आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

भाजपा विधायकों ने जताई कड़ी नाराजगी

सदर विधायक पल्टूराम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल प्रदेश के मुखिया ही नहीं बल्कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में उनकी माता के खिलाफ की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है और इससे पूरे प्रदेश की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी इंसानियत की सभी सीमाओं को पार करने वाली है।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

तुलसीपुर से विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि किसी भी सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल समाज में तनाव पैदा करता है।

सनातन धर्म की सेवा करने वाले व्यक्ति का अपमान

गसड़ी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह ‘शैलू’ ने भी मौलाना के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है। ऐसे व्यक्ति की माता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

भाजपा जिलाध्यक्ष की सख्त चेतावनी

भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सौ बार सोचे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। फिलहाल कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है, लेकिन अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

लखनऊ में भी हुआ था विरोध प्रदर्शन

इस मामले को लेकर इससे पहले शनिवार को लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। राजधानी के हजरतगंज इलाके में छात्रों ने मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली थी। इसके बाद चौराहे पर पुतले पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के कारण स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई थी।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मौलाना अब्दुल्ला सालिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बयान बिहार में रमजान के दौरान आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया गया था। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से फैल गया और कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक बयान से बवाल: मौलाना पर FIR दर्ज, बलरामपुर में भाजपा का उग्र प्रदर्शन

