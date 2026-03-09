सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक बयान से बवाल: मौलाना पर FIR दर्ज, बलरामपुर में भाजपा का उग्र प्रदर्शन

CM Yogi Mother Remark Controversy: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ बलरामपुर जिले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला भाजपा जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र की शिकायत पर कोतवाली नगर थाने में दर्ज किया गया। घटना सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गरमा गया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।