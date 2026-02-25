बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, 16 मार्च से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जानिए पूरा शेड्यूल

17 मार्च को पहली पाली में कक्षा दो से आठ तक गणित विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा। दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक संस्कृत और उर्दू की परीक्षा होगी। 18 मार्च को पहली पाली में कक्षा तीन से आठ तक सामाजिक विज्ञान तथा दूसरी पाली में कक्षा दो से आठ तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा निर्धारित की गई है। 19 मार्च को पहली पाली में कक्षा दो से आठ तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक कला और संगीत का पेपर कराया जाएगा। अंतिम दिन 20 मार्च को पहली पाली में कक्षा तीन से पांच तक कार्यानुभव और नैतिक शिक्षा, जबकि कक्षा छह से आठ तक विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी। उसी दिन दूसरी पाली में कक्षा छह से आठ तक पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा संपन्न होगी।