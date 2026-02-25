25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, 16 मार्च से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जानिए पूरा शेड्यूल

बेसिक शिक्षा विभाग में 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। विभाग ने अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 20 मार्च तक चलेगी।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Feb 25, 2026

School timings changed, School timings changed in Jodhpur, Winter in Jodhpur, Jodhpur Collector order, Jodhpur News, Rajasthan News, स्कूलों का समय बदला, जोधपुर में स्कूलों का समय बदला, जोधपुर में सर्दी, जोधपुर कलक्टर आदेश, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

बलरामपुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से आठ तक की वार्षिक परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। घोषित समय-सारिणी के अनुसार जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी। इस वर्ष लगभग 2 लाख 10 हजार छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। कार्यक्रम जारी होते ही विद्यालयों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 16 मार्च को कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों की सभी विषयों की मौखिक परीक्षा कराई जाएगी। इसी दिन कक्षा छह से आठ तक के छात्रों की पहली पाली में बेसिक क्राफ्ट एवं गृह शिल्प और दूसरी पाली में खेल व शारीरिक शिक्षा की लिखित परीक्षा होगी।

जानिए परीक्षा कार्यक्रम

17 मार्च को पहली पाली में कक्षा दो से आठ तक गणित विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा। दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक संस्कृत और उर्दू की परीक्षा होगी। 18 मार्च को पहली पाली में कक्षा तीन से आठ तक सामाजिक विज्ञान तथा दूसरी पाली में कक्षा दो से आठ तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा निर्धारित की गई है। 19 मार्च को पहली पाली में कक्षा दो से आठ तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक कला और संगीत का पेपर कराया जाएगा। अंतिम दिन 20 मार्च को पहली पाली में कक्षा तीन से पांच तक कार्यानुभव और नैतिक शिक्षा, जबकि कक्षा छह से आठ तक विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी। उसी दिन दूसरी पाली में कक्षा छह से आठ तक पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा संपन्न होगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश

बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ल ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाध्यापकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें और तैयारी में सहयोग दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 05:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, 16 मार्च से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जानिए पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नेपाल में चुनाव को लेकर भारत- नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, होली के बीच कारोबार पर भी पड़ेगा असर

भारत नेपाल सीमा पर ग्रस्त करते पुलिस और SSB के जवान फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

यूपी के इस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई योजना, अब पंचायत सचिवालय बनेंगे आधार सेवा केंद्र

पंचायत सहायकों को उपकरण देते अधिकारी फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

सोशल मीडिया पर हुआ प्यार… दुबई छोड़ गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा यार, लेकिन बन गया मुस्लमान

प्यार के नाम पर बंधक बनाकर उखाड़े नाखून, फिर कराया जबरन निकाह!
बलरामपुर

डीएम की बड़ी कार्रवाई, आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वतखोरी का खुलासा, दो बाबू और एक बिचौलिया को भेजा जेल

डीएम विपिन कुमार जैन फोटो सोर्स ऑफिशियल अकाउंट
बलरामपुर

पहले गला घोंटा…फिर आग लगाई; प्रेमिका के प्यार में पड़े शख्स ने मंगेतर को मार डाला

बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.