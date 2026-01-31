डीएम की बड़ी कार्रवाई, आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वतखोरी का खुलासा, दो बाबू और एक बिचौलिया को भेजा जेल

विकास खंड तुलसीपुर के ग्राम लालबोझी में वर्ष 2025 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती प्रक्रिया के दौरान पैसे के लेन-देन की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। डीएम के निर्देश पर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, सीडीपीओ हरैया सतघरवा और सीडीपीओ बलरामपुर देहात को शामिल किया गया। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि परियोजना कार्यालय तुलसीपुर में तैनात परियोजना लिपिक जमुना प्रसाद और तत्कालीन आंगनबाड़ी नियुक्ति पटल के बाबू रामसूचित वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया।