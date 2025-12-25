पहले गला घोंटा…फिर आग लगाई; प्रेमिका के प्यार में पड़े शख्स ने मंगेतर को मार डाला

यह पूरा मामला रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के लालाडीह गांव की है। जहां 18 वर्षीय शलीमुन्निशा का निकाह इमरान से तय हुआ जो गोंडा जिले के खुरदवा गांव निवासी है। इसी दौरान इमरान को पड़ोस में रहने वाली शकीना से प्रेम हो गया। जब इमरान की होने वाली बीबी शलीमुन्निशा को इस रिश्ते का पता चाला तो उसने विरोध किया। इससे नाराज होकर इमरान ने प्रेमिका और उसकी मां के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच ली। 23 दिसंबर को शकीना ने फोन करने के बहाने उनकी भतीजी शलीमुन्निशां को अपने घर बुला ले गई। शकीना उसकी मां जैनब और इमरान ने मिलकर शलीमुन्निशां की हत्या कर दी।