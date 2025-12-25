पहले गला घोंटा…फिर आग लगाई; प्रेमिका के प्यार में पड़े शख्स ने मंगेतर को मार डाला

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, PC- Police
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सगाई के बाद युवक का दूसरी लड़की से प्रेम संबंध हो गया। जब उसकी होने वाली बीवी ने इसका विरोध जताया, तो युवक ने प्रेमिका और उसकी मां के साथ मिलकर होने वाली बीबी को मौत के घाट उतर दिया।
यह पूरा मामला रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के लालाडीह गांव की है। जहां 18 वर्षीय शलीमुन्निशा का निकाह इमरान से तय हुआ जो गोंडा जिले के खुरदवा गांव निवासी है। इसी दौरान इमरान को पड़ोस में रहने वाली शकीना से प्रेम हो गया। जब इमरान की होने वाली बीबी शलीमुन्निशा को इस रिश्ते का पता चाला तो उसने विरोध किया। इससे नाराज होकर इमरान ने प्रेमिका और उसकी मां के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच ली। 23 दिसंबर को शकीना ने फोन करने के बहाने उनकी भतीजी शलीमुन्निशां को अपने घर बुला ले गई। शकीना उसकी मां जैनब और इमरान ने मिलकर शलीमुन्निशां की हत्या कर दी।
हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए जैनब ने शव में आग लगा दिया और शोर मचाकर गांव वालों को बुला लिया और बताया कि लड़की ने खुद को आग लगा ली है। गांव वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
शलीमुन्निशा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की दी। संदेह होने पर सख्ती से पूछताछ की गई और जांच टीम बनाई गई, जिसमें पूरा मामला खुलासा हुआ। एसपी विकास कुमार ने बताया कि लालडीह गांव निवासी शकीना व जैनब तथा गोंडा के छपिया थाने के ग्राम खुरदवा निवासी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
