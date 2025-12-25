25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

पहले गला घोंटा…फिर आग लगाई; प्रेमिका के प्यार में पड़े शख्स ने मंगेतर को मार डाला

Love Triangle Murder : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सगाई के बाद युवक का दूसरी लड़की से प्रेम संबंध हो गया और उसने प्रेमिका और मां के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या कर

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 25, 2025

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, PC- Police

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां सगाई के बाद युवक का दूसरी लड़की से प्रेम संबंध हो गया। जब उसकी होने वाली बीवी ने इसका विरोध जताया, तो युवक ने प्रेमिका और उसकी मां के साथ मिलकर होने वाली बीबी को मौत के घाट उतर दिया।

निकाह होने के पहले ही मंगेतर ने कर दी हत्या

यह पूरा मामला रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के लालाडीह गांव की है। जहां 18 वर्षीय शलीमुन्निशा का निकाह इमरान से तय हुआ जो गोंडा जिले के खुरदवा गांव निवासी है। इसी दौरान इमरान को पड़ोस में रहने वाली शकीना से प्रेम हो गया। जब इमरान की होने वाली बीबी शलीमुन्निशा को इस रिश्ते का पता चाला तो उसने विरोध किया। इससे नाराज होकर इमरान ने प्रेमिका और उसकी मां के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच ली। 23 दिसंबर को शकीना ने फोन करने के बहाने उनकी भतीजी शलीमुन्निशां को अपने घर बुला ले गई। शकीना उसकी मां जैनब और इमरान ने मिलकर शलीमुन्निशां की हत्या कर दी।

हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश

हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए जैनब ने शव में आग लगा दिया और शोर मचाकर गांव वालों को बुला लिया और बताया कि लड़की ने खुद को आग लगा ली है। गांव वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की जांच में खुला राज

शलीमुन्निशा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की दी। संदेह होने पर सख्ती से पूछताछ की गई और जांच टीम बनाई गई, जिसमें पूरा मामला खुलासा हुआ। एसपी विकास कुमार ने बताया कि लालडीह गांव निवासी शकीना व जैनब तथा गोंडा के छपिया थाने के ग्राम खुरदवा निवासी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी, प्रियका और सोनिया गांधी समेत 6 को लखनऊ कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानें मामला
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 07:20 pm

Published on:

25 Dec 2025 07:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / पहले गला घोंटा…फिर आग लगाई; प्रेमिका के प्यार में पड़े शख्स ने मंगेतर को मार डाला

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मैं करूंगा तुमसे शादी…’ करोड़ों का मालिक बता युवक ने महिला से बनाया संबंध, फिर कर गया खेल

बलरामपुर युवक पर गंभीर आरोप
बलरामपुर

पति की मौत के एक घंटे बाद पत्नी ने दम तोड़ा घर से एक साथ उठी दो अर्थी, तो रो पड़ा पूरा गांव

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बलरामपुर

हाईकोर्ट की सख्त फटकार: एसपी ने क्या छुपाया? प्रमुख सचिव गृह से भी मांगा जवाब

एसपी कार्यालय बलरामपुर सोर्स ट्विटर एकाउंट विभाग
बलरामपुर

दिल्ली जा रही बस की ट्रक से टक्कर के बाद लगी आग; नींद खुली तो भयानक मंजर, अब तक तीन की मौत, कई की हालत गंभीर

Balrampur Accident
बलरामपुर

Balrampur Road Accident: यूपी में दिल दहला देने वाला हादसा बस ट्रक में भीषण टक्कर के बाद लगी आग

Balrampur Road Accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.