‘मैं करूंगा तुमसे शादी…’ करोड़ों का मालिक बता युवक ने महिला से बनाया संबंध, फिर कर गया खेल

महिला ने बताया आरोपि खुदको करोड़ों का मालिक बताते हुए महिला के साथ संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि आरोपी ने महिला से नकद, बैंक ट्रांसफर और सोने के जेवर गिरवी रखवाकर लगभग 5 लाख रुपये लिए। आरोपी को सऊदी जाने के लिए भी महिला ने पैसे दिए। महिला ने बताया यह सारे पैसे उसके रिश्तेदारों, परिवार के सदस्य के द्वारा अलग-अलग करके लिए गए। पीड़िता का कहना है कि विदेश से लौटने के बाद नियाज़ महिला के साथ बात करना छोड़ दिया था औऱ न ही उससे निकाह कर रहा था, ना ही उसके पैसे लौटा रहा था। महिला के दबाव बनाने पर उसने उसे मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि आरोपी के परिवारवालों ने भी उसके पास फोन करने धमकी दी और उसे और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही।