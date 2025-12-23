23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

‘मैं करूंगा तुमसे शादी…’ करोड़ों का मालिक बता युवक ने महिला से बनाया संबंध, फिर कर गया खेल

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महिला से शोषण और ठगी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र की रहने वाली शाहिदा बानो ने युवक नियाज़ अहमद कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Anuj Singh

Dec 23, 2025

बलरामपुर युवक पर गंभीर आरोप

बलरामपुर युवक पर गंभीर आरोप Source- AI

Balrampur Crime News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को चौंका के रख दिया है। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाया, फिर उसको छोड़कर चला गया। बलरामपुर का रहने वाले एक युवक ने महाराष्ट्र की रहने वाली महिला को पहले शादी का झांसा दिया, उसके साथ संबंध बनाए और पैसे लेकर फरार हो गया। महाराष्ट्र के मुमरा (मुंबई) की रहने वाली महिला शाहिदा बानो ने उतरौला निवासी युवक नियाज़ अहमद कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, धोखाधड़ी, ठगी और जान से मारने की धमकी शामिल है। इस मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है।

पीड़िता के आरोपों की पूरी कहानी

पीड़िता के मुताबिक, साल 2024 में उसकी मुलाकात नियाज़ अहमद कुरैशी से हुई, जिसके बाद वे फरवरी 2025 से फोन पर लगातार बातचीत करने लगें। दोनों के बीच प्यार हो गया। महिला ने आगे बताया कि अगस्त 2025 में जब वह उतरौला आईं, तो आरोपी ने उसे गेस्ट हाउस में ठहराया। यहां निकाह का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ अयोध्या, मुंबई और पुणे के अलग-अलग होटलों में ले जाकर कई बार इसी झांसे में शोषण किया।

सारा खर्चा महिला करती थी

महिला ने बताया आरोपि खुदको करोड़ों का मालिक बताते हुए महिला के साथ संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि आरोपी ने महिला से नकद, बैंक ट्रांसफर और सोने के जेवर गिरवी रखवाकर लगभग 5 लाख रुपये लिए। आरोपी को सऊदी जाने के लिए भी महिला ने पैसे दिए। महिला ने बताया यह सारे पैसे उसके रिश्तेदारों, परिवार के सदस्य के द्वारा अलग-अलग करके लिए गए। पीड़िता का कहना है कि विदेश से लौटने के बाद नियाज़ महिला के साथ बात करना छोड़ दिया था औऱ न ही उससे निकाह कर रहा था, ना ही उसके पैसे लौटा रहा था। महिला के दबाव बनाने पर उसने उसे मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि आरोपी के परिवारवालों ने भी उसके पास फोन करने धमकी दी और उसे और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह लगातार डर और तनाव में जी रही है। शाहिदा बानो ने उतरौला कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। इसमें नियाज़ अहमद कुरैशी और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, गिरफ्तारी, सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू हो गई है।यह मामला 22 दिसंबर 2025 के आसपास सामने आया है।

ये भी पढ़ें

Magh Mela 2026: माघ मेले में जाने से पहले जरूर जान लें ये बात, वरना हो जाएंगे परेशान
प्रयागराज
Magh Mela Prayagraj 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 10:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / ‘मैं करूंगा तुमसे शादी…’ करोड़ों का मालिक बता युवक ने महिला से बनाया संबंध, फिर कर गया खेल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति की मौत के एक घंटे बाद पत्नी ने दम तोड़ा घर से एक साथ उठी दो अर्थी, तो रो पड़ा पूरा गांव

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बलरामपुर

हाईकोर्ट की सख्त फटकार: एसपी ने क्या छुपाया? प्रमुख सचिव गृह से भी मांगा जवाब

एसपी कार्यालय बलरामपुर सोर्स ट्विटर एकाउंट विभाग
बलरामपुर

दिल्ली जा रही बस की ट्रक से टक्कर के बाद लगी आग; नींद खुली तो भयानक मंजर, अब तक तीन की मौत, कई की हालत गंभीर

Balrampur Accident
बलरामपुर

Balrampur Road Accident: यूपी में दिल दहला देने वाला हादसा बस ट्रक में भीषण टक्कर के बाद लगी आग

Balrampur Road Accident
बलरामपुर

UP: मिड-डे मील योजना में 11 करोड़ का फर्जीवाड़ा जिला समन्वयक समेत 44 लोगों पर केस दर्ज, ऐसे खुली पोल

मध्यान भोजन खाते बच्चे फोटो सोर्स बेसिक शिक्षा विभाग
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.