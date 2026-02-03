सोशल मीडिया पर हुआ प्यार… दुबई छोड़ गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा यार, लेकिन बन गया मुस्लमान

आरोप है कि जैसे ही वह रुखसार के घर पहुंचा, उसे एक कमरे में बंधक बना लिया गया। करीब एक महीने तक उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस दौरान रुखसार, उसके चाचा पप्पू और नान्ह ने मिलकर उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जब भूपेन्द्र ने मना किया, तो उसे साथ पीटा गया। उसके नाखून तक उखाड़ दिए गए और विरोध करने पर बिजली का करंट लगाया गया। साल 2022 में जबरन उसका खतना करा दिया गया और एक मौलाना को बुलाकर उसका नाम बदल दिया गया। इसके बाद रुखसार से उसका निकाह पढ़ा दिया गया।