पति की मौत के एक घंटे बाद पत्नी ने दम तोड़ा घर से एक साथ उठी दो अर्थी, तो रो पड़ा पूरा गांव

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में शुक्रवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल भारी कर दिया। पहले बुजुर्ग पति ने दुनिया छोड़ी और उसके ठीक एक घंटे बाद सदमे में डूबी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
सादुल्लाह नगर थाना क्षेत्र के ग्राम नेवादा में शुक्रवार की सुबह रोज की तरह ही शुरू हुई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में गांव मातम में डूब जाएगा। गांव के रहने वाले अब्दुल्लाह (65) की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घरवालों ने घबराकर उन्हें संभालने की कोशिश की और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन इंतजाम पूरे होते-होते अब्दुल्लाह ने दम तोड़ दिया।
पति की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। अब्दुल्लाह की पत्नी रुखसाना अपने जीवनसाथी के शव के पास बैठ गईं। वह बार-बार उन्हें उठाने की कोशिश करती रहीं। जैसे अब भी उन्हें यकीन न हो रहा हो कि साथ निभाने वाला इंसान हमेशा के लिए चला गया है। रोते-बिलखते हुए उनका हाल बेहाल हो गया। करीब एक घंटे बाद अचानक रुखसाना को चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ीं। पास बैठी महिलाओं ने उन्हें संभाला और पानी पिलाने की कोशिश की। गांव के लोग उन्हें भी तुरंत अस्पताल ले जाने की बात करने लगे, लेकिन इससे पहले ही रुखसाना की सांसें थम गईं। पति के जाने का गम वह सह नहीं सकीं।
घटना की खबर फैलते ही नेवादा गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचने लगे। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जिसने भी यह सुना, वह दंपति के एक-दूसरे के बिना न रह पाने की बात कहता नजर आया। दोपहर बाद जब पति-पत्नी की अर्थियां एक साथ उठीं, तो माहौल और भी गमगीन हो गया। अंतिम विदाई के वक्त पूरे गांव में सन्नाटा छाया रहा। हर आंख नम थी। और हर दिल यही कह रहा था कि शायद यही सच्चा साथ होता है। जीवन में भी और मृत्यु में भी।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग