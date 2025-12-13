पति की मौत के एक घंटे बाद पत्नी ने दम तोड़ा घर से एक साथ उठी दो अर्थी, तो रो पड़ा पूरा गांव

पति की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। अब्दुल्लाह की पत्नी रुखसाना अपने जीवनसाथी के शव के पास बैठ गईं। वह बार-बार उन्हें उठाने की कोशिश करती रहीं। जैसे अब भी उन्हें यकीन न हो रहा हो कि साथ निभाने वाला इंसान हमेशा के लिए चला गया है। रोते-बिलखते हुए उनका हाल बेहाल हो गया। करीब एक घंटे बाद अचानक रुखसाना को चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ीं। पास बैठी महिलाओं ने उन्हें संभाला और पानी पिलाने की कोशिश की। गांव के लोग उन्हें भी तुरंत अस्पताल ले जाने की बात करने लगे, लेकिन इससे पहले ही रुखसाना की सांसें थम गईं। पति के जाने का गम वह सह नहीं सकीं।