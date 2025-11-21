बृजभूषण को सपा नेता की खुली चुनौती, बोले- अगर मां का दूध पिया है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं, एक समय था जब…

रमाकांत ने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब पूर्व सांसद भाजपा से नाराज होकर सपा में आए थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने ही उनकी प्रतिष्ठा संभाली और उन्हें जीत दिलाई। लेकिन आज वही नेता दोबारा भाजपा में जाकर दबदबे की बात कर रहे हैं। इन तीखे बयानों का वीडियो सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की 13 नवंबर को हुई महारैली का है। लेकिन यह अब वायरल हो रहा है। जो गुरुवार को सामने आया।सपा नेता की चुनौती पर बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे बयानों पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह उर्फ बबलू की जीत के बाद बृजभूषण सिंह ने “दबदबा है। दबदबा रहेगा” का बयान दिया था। उस समय महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को लेकर विवाद चरम पर था।