Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बृजभूषण को सपा नेता की खुली चुनौती, बोले- अगर मां का दूध पिया है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं, एक समय था जब…

बलरामपुर में सपा नेता रमाकांत दुबे ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को खुली चुनौती दिया है। दबदबा' वाले बयान पर भी जमकर भड़ास निकाली है।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 21, 2025

रमाकांत दुबे

फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से रमाकांत दुबे

बलरामपुर में सियासी हलचल तब बढ़ गई। जब सपा नेता रमाकांत दुबे ने बिना नाम लिए भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग “दबदबा था। दबदबा रहेगा” की बात करते हैं। अगर सच में दम रखते हों तो देवीपाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाएं। असली स्थिति साफ हो जाएगी।

रमाकांत ने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब पूर्व सांसद भाजपा से नाराज होकर सपा में आए थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने ही उनकी प्रतिष्ठा संभाली और उन्हें जीत दिलाई। लेकिन आज वही नेता दोबारा भाजपा में जाकर दबदबे की बात कर रहे हैं। इन तीखे बयानों का वीडियो सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की 13 नवंबर को हुई महारैली का है। लेकिन यह अब वायरल हो रहा है। जो गुरुवार को सामने आया।सपा नेता की चुनौती पर बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे बयानों पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह उर्फ बबलू की जीत के बाद बृजभूषण सिंह ने “दबदबा है। दबदबा रहेगा” का बयान दिया था। उस समय महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को लेकर विवाद चरम पर था।

सपा सरकार बनी तो ऐसे लोग नेपाल नजर आएंगे

रैली में रमाकांत दुबे ने आगे कहा कि सही उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनती है। तो ऐसे लोग या तो नेपाल में नजर आएंगे या देश छोड़कर भागेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असली नेता संघर्षों से निकलता है। टिकट देने या न देने से नेतृत्व तय नहीं होता। गरीबों पर अत्याचार हो तो नेता को अपनी क्षमता और साहस से खड़ा होना चाहिए।

फौज में जान देने वाले जायदातर बच्चे गरीब परिवार से होते

अपने संबोधन में उन्होंने गरीबों और वंचित लोगों पर होने वाले दबाव व डराने-धमकाने की राजनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक लोग निर्भीक होकर अपने अधिकारों और वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब तक वे और उनके बच्चे आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि फौज में देश के लिए जान देने वाला ज्यादातर गरीब परिवारों का बेटा होता है। जिनकी अपनी छत भी ढंग की नहीं होती।

निर्दल जिला पंचायत सदस्य रह चुके सपा नेता

रमाकांत दुबे अधीनपुर गांव, रेहरा बाजार क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे बलरामपुर सदर सीट से टिकट की दावेदारी कर चुके हैं। वर्ष 2005 में वे निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 09:02 am

Published on:

21 Nov 2025 08:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बृजभूषण को सपा नेता की खुली चुनौती, बोले- अगर मां का दूध पिया है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं, एक समय था जब…

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP मदरसा बोर्ड में कथित नियुक्ति घोटाला फिर सुर्खियों में NHRC ने मांगा जवाब, मचा हड़कंप

मदरसा
बलरामपुर

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान के बाद सुर्खियों में आए रमीज नेमत का बलरामपुर कनेक्शन

Balrampur
बलरामपुर

‘जिसने मेरा घर उजाड़ा, वही अब लालू का घर तोड़ रहा है…तेजस्वी के साथ हेलिकॉप्टर में घूमता है’, अफरोज आलम का बड़ा आरोप

ramiz naimat lalu family controversy balrampur afroz alam statement
बलरामपुर

लालू परिवार में उथल पुथल, कौन हैं रमीज? जिनकी वजह से रोहिणी ने मां-बाप और भाई से तोड़ा नाता

Turmoil in Lalu family who is Rameez Rohini broke ties with her parents and brother
बलरामपुर

लालू परिवार में हाईवोल्टेज ड्रामा, बेटी रोहिणी का ‘अपमान’ करने वाला कौन है यह शख्स

lalu family drama rohini acharya allegations on rameez nemat khan
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.