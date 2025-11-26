UP: मिड-डे मील योजना में 11 करोड़ का फर्जीवाड़ा जिला समन्वयक समेत 44 लोगों पर केस दर्ज, ऐसे खुली पोल

अधिकारियों का मानना है कि आगे जांच बढ़ने पर आरोपियों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है।

बीएसए ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को सौंप दी। जिसके आधार पर एमडीएम समन्वयक के अलावा तीन मदरसों के प्रधानाध्यापक, पांच ग्राम प्रधान और कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहित कुल 44 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला बड़ा होने के कारण सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े कुछ अफसर भी जांच के दायरे में आने वाले हैं।