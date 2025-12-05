हाईकोर्ट की सख्त फटकार: एसपी ने क्या छुपाया? प्रमुख सचिव गृह से भी मांगा जवाब

नाबालिग से रेप के गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बलरामपुर एसपी की कार्यप्रणाली पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। अदालत ने कहा कि एसपी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत हलफनामे में अहम जानकारियां जानबूझकर नहीं बताई गईं। जिससे अदालत को गुमराह करने की कोशिश प्रतीत होती है। इस आधार पर कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असत्य मानते हुए कठोर टिप्पणी दर्ज की। पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पूरे घटनाक्रम पर स्पष्ट जवाब पेश करें। साथ ही 15 दिसंबर को अगली सुनवाई के समय कोर्ट में उपस्थित रहने को भी कहा गया है। मामला 22 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए उस केस से जुड़ा है। जिसमें एक किशोरी ने रेप की शिकायत की थी। 28 अक्टूबर को उसका प्रारंभिक बयान BNS की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में पीड़िता ने न्यायालय में कहा कि पहला बयान पुलिस और आरोपी के दबाव में दिया गया था। इसी आधार पर POCSO कोर्ट ने 8 जनवरी को उसके फिर से बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी। 19 मार्च को दिए गए नए बयान में किशोरी ने साफ कहा कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।