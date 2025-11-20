UP मदरसा बोर्ड में कथित नियुक्ति घोटाला फिर सुर्खियों में NHRC ने मांगा जवाब, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में नियुक्तियों से जुड़े कथित अनियमितताओं का मामला दोबारा चर्चा में है। सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर तलहा अंसारी द्वारा भेजी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एनएचआरसी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक को नोटिस भेजकर पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने नोटिस में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2025 के दौरान जब नई भर्तियों पर प्रतिबंध लागू था। उसी अवधि में मदरसों में नियुक्तियों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं। विशेष रूप से 1 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 के बीच 20 नियुक्तियां मंजूर की गईं। जिनमें से छह की स्वीकृतियां बाद में वापस ले ली गईं। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं।