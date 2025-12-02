Balrampur Road Accident: यूपी में दिल दहला देने वाला हादसा बस ट्रक में भीषण टक्कर के बाद लगी आग

फोटो सोर्स पत्रिका
Balrampur Road Accident: बलरामपुर के फुलवरिया बाईपास पर मंगलवार तड़के एक निजी बस और ट्रक की भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि 25 यात्री घायल हुए। चीख-पुकार के बीच पुलिस और दमकल टीम ने पहुंचकर मुश्किल हालात में बचाव अभियान चलाया।
बलरामपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास पर मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सोनौली से दिल्ली जा रही निजी बस जैसे ही फुलवरिया चौराहे की ओर बढ़ी, तभी ओवरब्रिज की तरफ से आ रहा एक ट्रक तेज रफ्तार में सीधे बस से आ भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में दोनों वाहनों में आग भड़क उठी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कई यात्री आग की लपटों की वजह से झुलस भी गए। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से जा टकराई। बिजली के तार छूने से आग और भड़क गई। जिससे हालात और गंभीर हो गए। लोग बाहर निकलने के लिए चीखते-चिल्लाते रहे।
घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस, यातायात विभाग और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत-बचाव के दौरान पता चला कि टक्कर के बाद ट्रक पलट गया था। उसे सीधा करने पर नीचे से एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। पुलिस का अनुमान है कि मृतक ट्रक सवार ही हो सकता है, क्योंकि वह बाहर नहीं निकल पाया और वहीं फंस गया।
घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और एसपी विकास कुमार ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। गंभीर रूप से घायल पांच यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए बहराइच रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इतने बड़े हादसे की वजह लापरवाही थी। या ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। फिलहाल सड़क से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया गया है। घायल यात्रियों का इलाज जारी है।
बलरामपुर
उत्तर प्रदेश
