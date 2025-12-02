दिल्ली जा रही बस की ट्रक से टक्कर के बाद लगी आग; नींद खुली तो भयानक मंजर, अब तक तीन की मौत, कई की हालत गंभीर

घटनास्थल का निरीक्षण करते डीएम और एसपी
बलरामपुर के फुलवरिया बाईपास पर मंगलवार तड़के एक यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि 24 यात्री घायल हुए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला कड़ी मशक्कत के बाद आज पर काबू पाया गया। पूरी रात रेस्क्यू अभियान चला रहा।
बलरामपुर ज़िले के कोतवाली देहात क्षेत्र में फुलवरिया बाईपास पर मंगलवार रात करीब 2:15 बजे बड़ा हादसा हो गया। सोनौली से दिल्ली जा रही यात्री बस अचानक सामने से आ रहे मालवाहक ट्रक से टकरा गई। तेज टक्कर के बाद बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते अफरातफरी मच गई। बस में सवार यात्री चीखते-चिल्लाते बाहर निकलने की कोशिश करते रहे।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, पीआरवी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचीं। आग को काबू में करने के बाद पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। जबकि रेस्क्यू के दौरान एक और व्यक्ति ट्रक के नीचे दबा मिला। जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है।
हादसे में 24 यात्री घायल हुए हैं। जिनमें ज्यादातर नेपाल के रहने वाले हैं। गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। जबकि एक मरीज को मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजा गया है। एक महिला को मेमोरियल अस्पताल बलरामपुर में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस के अनुसार बस में बैठे यात्रियों में शिव बहादुर, पूर्णिमा, कृष्ण बहादुर, विष्णु माया, अनिल बहादुर, सरस्वती, दिवाकर, विशाल, रिचा, लाल बहादुर, उषा सहित नेपाल और बिहार के कई यात्री शामिल थे। सभी के परिजनों को सूचना भेजी जा रही है। हादसे के बाद कुछ देर तक मार्ग प्रभावित रहा, हालांकि पुलिस ने राहत-बचाव कार्य पूरा होने के बाद यातायात सुचारु करा दिया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
नेपाल भुटवल के रहने वाले शिव बहादुर परिहार 30 वर्ष पुत्र ढेम बहादुर परिहार, गुलमी नेपाल रहने वाली पूर्णिमा परिहार 24 वर्ष पत्नी शिव बहादुर परिहार, नेपाल परास के रहने वाले कृष्ण बहादुर 58 वर्ष पुत्र वीर बहादुर, विष्णु माया 52 वर्ष पत्नी कृष्ण बहादुर निवासी नवल पुर नेपाल, अनिल बहादुर 16 वर्ष पुत्र कृष्ण बहादुर निवासी भुटवल नेपाल,सरस्वती पावडेल 24 वर्ष पत्नी विनोद खारिल निवासी भुटवल नेपाल, दिवाकर 42 वर्ष पुत्र मधशर्मा निवासी भुटवल नेपाल, खारुल बसर 24 वर्ष पुत्र अब्दुल अजीज निवासी भगवानपुर, सुर्पोल बिहार,नौशाद अली 30वर्ष पुत्र अब्दुल कैयूम निवासी भगवानपुर, सुर्पोल बिहार, रिचा योगी उम्र 26 वर्ष पुत्री मुकुन्दनाथ योगी निवासी भुटवल नेपाल,विशाल गुरुंग उम्र 23 वर्ष पुत्र तेज बहादुर निवासी गुल्मी नेपाल,लाल बहादुर 60वर्ष पुत्र भक्त बहादुर निवासी गुल्मी नेपाल, उषा 28 वर्ष पुत्री लाल बहादुर निवासी गुल्मी नेपाल,विक्रम 27 वर्ष पुत्र मनीरा निलूखेड़ी हरियाणा,सुभाष आर्यन 33 वर्ष पुत्र गोपाल आर्यन निवासी सेयोंगा नेपाल, कन्नल बहादुर 49वर्ष पुत्र ग्यान बहादुर निवासी ईटेरा नेपाल,भूषण, 26वर्ष पुत्र कन्नल बहादुर निवासी ईटेरा नेपाल,ओम बहादुर उम्र 45 वर्ष, पुत्र कुलबहादुर निवासी पाल्पा सांरग नेपाल, बसन्त 18 वर्ष पुत्र लाल बहादुर, निवासी गुल्मी नेपाल सनम 25 वर्ष पुत्र मनीराम निवासी भुटवल नेपाल, अनीशा पुत्र सनम निवासी भुटवल नेपाल नेपाल, गुलबहादुर 26 वर्ष पुत्र कडा बहादुर निवासी गुल्मी नेपाल बोध बहादुर 50 पुत्र तेजबहादुर, निवासी सुबलाकोट नेपाल,धन कुमारी 60 वर्ष पत्नी शंकर महतो निवासी भुटवल नेपाल शामिल है।
