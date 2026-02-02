एकतरफा प्यार में छात्र बना हैवान, टीचर का पीछा कर किया परेशान, काट लिए होंठ

शिक्षिका के भाई ने कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट बताया कि उसकी बहन पहले शहर के आगरा रोड स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं कक्षा 12 का छात्र अखंड प्रताप सिंह उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था और अक्सर अश्लील हरकतें करता था। कोतवाली प्रभारी फतह बहादुर सिंह ने बताया कि शिक्षिका के भाई की शिकायत पर आरोपी अखंड प्रताप के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।