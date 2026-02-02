2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

एकतरफा प्यार में छात्र बना हैवान, टीचर का पीछा कर किया परेशान, काट लिए होंठ

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एकतरफा प्यार की सनक में 12वीं के छात्र ने अपनी शिक्षिका पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी छात्र पर केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी।

2 min read
Google source verification

मैनपुरी

image

Ravendra Mishra

Feb 02, 2026

एकतरफा प्यार में शिक्षिका के काट डाले होंठ

एकतरफा प्यार में शिक्षिका के काट डाले होंठ ,फोटो सोर्स -GPT

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एकतरफा प्यार में पागल एक छात्र को हैवान बना दिया । कक्षा 12 के एक छात्र ने अपनी ही टीचर से पहले क्लास में ही छेड़छाड़ शुरू कर दी और अंत में शिक्षिका पर जानलेवा हमला कर दिया।

टीचर पर रखता था बुरी नजर

12वीं के एक छात्र ने अपनी ही शिक्षिका का जीना मुहाल कर दिया। आरोपी छात्र अखंड प्रताप सिंह अपनी टीचर पर बुरी नजर रखता था और स्कूल में उनके साथ आए दिन छेड़खानी करता था। शिक्षिका ने इसकी शिकायत छात्र के घर वालों से भी की तो कुछ समय सब ठीक रहा। इसके बाद दोबारा उसने गलत हरकतें शुरू कर दी।

PTM में बताया

PTM के दौरान छात्र की मां ने भरोसा दिलाया था कि उसका बेटा अब ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन छात्र की सनक कम नहीं हुई। छेड़खानी से परेशान होकर शिक्षिका ने वह स्कूल ही छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में नौकरी करने लगीं। लेकिन सिरफिरा छात्र वहां भी उनका पीछा करने लगा और उन पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।

शिक्षिका पर किया हमला

20 जनवरी को जब शिक्षिका ट्यूशन पढ़ाने जा रही थीं, तभी रास्ते में छात्र ने उन्हें रोक लिया। जब शिक्षिका ने विरोध किया तो आरोपी ने धारदार हथियार से उनके चेहरे पर हमला कर दिया। आरोपी ने इतनी क्रूरता दिखाई कि शिक्षिका के दोनों होंठ काटकर शरीर से अलग कर दिए। शिक्षिका को खून से लथपथ हालत में शिक्षिका को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने आगरा के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहां शिक्षिका की हालत गंभीर बनी हुई है।

थाना प्रभारी ने बताया

शिक्षिका के भाई ने कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट बताया कि उसकी बहन पहले शहर के आगरा रोड स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं कक्षा 12 का छात्र अखंड प्रताप सिंह उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था और अक्सर अश्लील हरकतें करता था। कोतवाली प्रभारी फतह बहादुर सिंह ने बताया कि शिक्षिका के भाई की शिकायत पर आरोपी अखंड प्रताप के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

झांसी में बच्चा चोर के शक में युवक ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग, मचा हड़कंप
झांसी
बच्चा चोर के शक में युवक ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 05:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / एकतरफा प्यार में छात्र बना हैवान, टीचर का पीछा कर किया परेशान, काट लिए होंठ
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल बेपटरी: इनवर्टर होने के बाद भी अंधेरे में, मरीज का इलाज टार्च की रोशनी में, सीएमएस ने दी सफाई

टॉर्च की रोशनी में घायल मरीज का इलाज, फोटो सोर्स- 'X' मैनपुरी वायरल वीडियो ग्रैब
मैनपुरी

मौन रात में मौत का तांडव! पति-पत्नी को बेरहमी से मार डाला, खून से लथपथ मिले शव

Mainpuri news, Mainpuri crime, Mainpuri murder,
मैनपुरी

SIR नोटिस में देरी पर डिंपल यादव सख्त, मैनपुरी डीएम से कार्रवाई की मांग

द्वितीय चरण में नोटिस जारी करने और निस्तारण में तेजी लाने की मांग, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
मैनपुरी

प्रतीक का वादा, अपर्णा की बगावत: मुलायम परिवार के ‘सीक्रेट समझौते’ से लेकर तलाक के ऐलान तक रिश्तों की उलझी कहानी

aparna prateek yadav family secret deal
मैनपुरी

इंस्टाग्राम पोस्ट से सियासी हलकों में हलचल: प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते, दौलत और राजनीतिक सफर पर नजर

prateek aparna yadav networth divorce news
मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.