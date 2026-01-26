SIR नोटिस में देरी पर डिंपल यादव सख्त, मैनपुरी डीएम से कार्रवाई की मांग

अपने पत्र में सांसद डिंपल यादव ने उल्लेख किया है कि जनपद में SIR के दूसरे चरण के अंतर्गत नो-मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी करने का कार्य लगभग दस दिन की देरी से प्रारम्भ किया गया। उन्होंने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि इस देरी के कारण हजारों मतदाताओं के मामलों का समय पर निस्तारण मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मतदाता सूची से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा हुआ है।