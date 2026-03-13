बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत, टॉफी गले में फंसने से सांस नहीं ले पाया मासूम

घटना भोगांव कोतवाली क्षेत्र के छाछा गांव की है। यहां के मनीष का साढ़े तीन वर्षीय बेटा आनंद अपनी 7 वर्षीय बहन शगुन के साथ गांव की एक परचून की दुकान पर नमकीन खरीदने गया था। दोनों भाई-बहन ने दुकान से नमकीन का पैकेट लिया और वहीं बैठकर उसे खा लिया। उस समय आनंद का पिता मनीष भी दुकान पर ही थे।