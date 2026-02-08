कॉमन फ्रेंड ने कराई अखिलेश-डिंपल की मुलाकात, फिर दोनों के बीच जागा प्यार, 4 साल तक करते रहें डेट

Akhilesh Yadav-Dimple Yadav Love Story, Propose Day 2026: फरवरी के 7 सात प्रेमी-प्रेमिका के लिए बहुत खास होते हैं। एक प्रेम के संगम में आज हम एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पूरे यूपी की सबसे फेमस लव स्टोरी है, जिसके तार राजनीति से भी जुड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की लव स्टोरी के बारे में। हम अक्सल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखते हैं, प्रेमिका से पत्नी बनने का एहसास बहुत ही खास होता है। यही एहसास मुलायम परिवार की बड़ी बहु और सासंद डिंपल यादव ने भी लिया है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लव स्टोरी एकदम फिल्मी है। यह कहानी प्यार, परिवार की मंजूरी और इंटर-कास्ट मैरिज की मुश्किलों से भरी हुई है।