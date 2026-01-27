मौन रात में मौत का तांडव! पति-पत्नी को बेरहमी से मार डाला, खून से लथपथ मिले शव

मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह तब हुई, जब ग्रामीण दैनिक काम से उस रास्ते से निकले। घर का दरवाजा खुला देखकर लोगों ने झांककर देखा तो पति-पत्नी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। दो मर्डर की जानकारी फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।