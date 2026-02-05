टीचर-स्टूडेंट रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात: मैनपुरी में सनकी छात्र ने बीच सड़क महिला शिक्षिका के होंठ काटे

Mainpuri Teacher Attack: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ कानून-व्यवस्था बल्कि शिक्षक-छात्र जैसे पवित्र रिश्ते पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 12वीं कक्षा के एक सिरफिरे छात्र ने अपनी ही महिला शिक्षिका पर बीच सड़क जानलेवा हमला कर दिया और उनके दोनों होंठ काट डाले। गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को जिला अस्पताल से आगरा रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।