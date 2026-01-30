30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मैनपुरी

जिला अस्पताल बेपटरी: इनवर्टर होने के बाद भी अंधेरे में, मरीज का इलाज टार्च की रोशनी में, सीएमएस ने दी सफाई

District Hospital Mainpuri मैनपुरी जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में घायल मरीज का इलाज कर रहे हैं। सीएमएस ने कहा कि मौसम अचानक खराब हो गया था।

मैनपुरी

image

Narendra Awasthi

Jan 30, 2026

टॉर्च की रोशनी में घायल मरीज का इलाज, फोटो सोर्स- 'X' मैनपुरी वायरल वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- 'X' मैनपुरी वायरल वीडियो ग्रैब

District Hospital Mainpuri मैनपुरी के जिला अस्पताल की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। लाइट जाने के बाद जिला अस्पताल में अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में ही मरीज का इलाज किया जाता है। इसमें मोबाइल टॉर्च की रोशनी से काम होता है। इसी प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में सीएमएस ने बताया कि इन्वर्टर खराब होने के कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया गया। शीघ्र ही इन्वर्टर सही करा लिया जाएगा। मामला मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल का है।

मैनपुरी जिला अस्पताल का हाल बुरा

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें डॉक्टर घायल मरीज का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी से कर रहा है। बिजली जाते ही पूरा जिला अस्पताल अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी के लिए लगाया गया इनवर्टर भी खराब पड़ा हुआ है।

इनवर्टर भी खराब

घायल मरीज का इलाज डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया। साथ में एक-दो लोग और भी दिखाई पड़ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों में से ही किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वहीं लोगों ने कटाक्ष किया है कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज करके हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।

क्या कहते हैं सीएमएस?

इस संबंध में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अचानक मौसम में आए परिवर्तन के कारण बिजली चली गई। व्यवस्था बनाने में देरी हुई लेकिन तत्काल जनरेटर चालू कर दिया गया था। इनवर्टर खराब होने के संबंध में सीएमएस ने बताया कि बैटरी का पावर बैकअप कम हो गया है, जिसे जल्द ही सही कर दिया जाएगा।

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

