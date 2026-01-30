जिला अस्पताल बेपटरी: इनवर्टर होने के बाद भी अंधेरे में, मरीज का इलाज टार्च की रोशनी में, सीएमएस ने दी सफाई

District Hospital Mainpuri मैनपुरी के जिला अस्पताल की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। लाइट जाने के बाद जिला अस्पताल में अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में ही मरीज का इलाज किया जाता है। इसमें मोबाइल टॉर्च की रोशनी से काम होता है। इसी प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में सीएमएस ने बताया कि इन्वर्टर खराब होने के कारण मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया गया। शीघ्र ही इन्वर्टर सही करा लिया जाएगा। मामला मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल का है।