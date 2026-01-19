इंस्टाग्राम पोस्ट से सियासी हलकों में हलचल: प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते, दौलत और राजनीतिक सफर पर नजर

अचल संपत्ति के मामले में अपर्णा यादव के पास लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये की कृषि भूमि और एक आवास दर्ज है, जबकि प्रतीक यादव के पास करीब 6 करोड़ 15 लाख रुपये की अचल संपत्ति बताई गई है। देनदारियों की बात करें तो अपर्णा पर लगभग 8 लाख 54 हजार रुपये का कर्ज है, जबकि प्रतीक यादव पर कुल 8 करोड़ 7 लाख रुपये की देनदारी दर्ज है। इसमें से 81 लाख 50 हजार रुपये उन्होंने अपने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उधार लिए थे।