इंस्टाग्राम पोस्ट से सियासी हलकों में हलचल: प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते, दौलत और राजनीतिक सफर पर नजर

Prateek Yadav Net Worth: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर अपर्णा यादव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों के निजी रिश्ते और सार्वजनिक जीवन पर चर्चा तेज हो गई है।
अपर्णा यादव ने वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था। राजनीति में उनकी सक्रियता और जिम्मेदारियों ने उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखा है।
चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार, अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के पास कुल मिलाकर करीब 23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति दर्ज है। अपर्णा के नाम लगभग 3 करोड़ 27 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि प्रतीक यादव के पास 13 करोड़ 41 लाख रुपये की चल संपत्ति बताई गई है। इसमें बैंक जमा, शेयर और अन्य वित्तीय निवेश शामिल हैं, जो दोनों की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं।
संपत्ति विवरण के अनुसार, अपर्णा यादव के पास करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपये के गहने और आभूषण दर्ज हैं। वहीं, कारों की बात करें तो अपर्णा के पास कोई निजी वाहन नहीं है, जबकि प्रतीक यादव के पास 5 करोड़ 23 लाख रुपये की लेम्बोर्गिनी कार है। यह लग्जरी कार उन्होंने वर्ष 2016 में खरीदी थी, जिसके लिए यूनियन बैंक से करीब 4.5 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था।
अचल संपत्ति के मामले में अपर्णा यादव के पास लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये की कृषि भूमि और एक आवास दर्ज है, जबकि प्रतीक यादव के पास करीब 6 करोड़ 15 लाख रुपये की अचल संपत्ति बताई गई है। देनदारियों की बात करें तो अपर्णा पर लगभग 8 लाख 54 हजार रुपये का कर्ज है, जबकि प्रतीक यादव पर कुल 8 करोड़ 7 लाख रुपये की देनदारी दर्ज है। इसमें से 81 लाख 50 हजार रुपये उन्होंने अपने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उधार लिए थे।
तलाक की घोषणा के बाद न केवल दोनों के निजी जीवन बल्कि उनकी संपत्ति और राजनीतिक सफर पर भी लोगों की नजरें टिक गई हैं। एक ओर जहां प्रतीक यादव की लग्जरी जीवनशैली और महंगी कार चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव के राजनीतिक कदम और गहनों की शौक भी सुर्खियों में हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया से तस्वीर और स्पष्ट होने की संभावना है।
