only son died on the cricket field हृदयविदारक घटना: क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर की छटपटा कर मौत, हाथ में दर्द की थी शिकायत

Death on the cricket field: मैनपुरी में उस समय हृदयविदारक घटना घट गई‌। जब क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर के हाथ में दर्द हुआ और वह गिरकर छटपटाने लगा। दोस्तों ने इसकी जानकारी किशोर के परिजनों को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन किशोर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक से मौत की संभावना अधिक है। अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इकलौते बेटे की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। पिता निजी कार्य से दिल्ली गए थे। घटना बिछवा थाना क्षेत्र की है।