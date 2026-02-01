8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

only son died on the cricket field हृदयविदारक घटना: क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर की छटपटा कर मौत, हाथ में दर्द की थी शिकायत

13-year-old boy dies on cricket ground: मैनपुरी में क्रिकेट खेलने के दौरान 13 साल के किशोर के हाथों में दर्द हुआ और वह छटपटाने लगा। परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

2 min read
Google source verification

मैनपुरी

image

Narendra Awasthi

Feb 08, 2026

क्रिकेट मैदान में मौत, फोटो सोर्स- मेटा एआई

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Death on the cricket field: मैनपुरी में उस समय हृदयविदारक घटना घट गई‌। जब क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर के हाथ में दर्द हुआ और वह गिरकर छटपटाने लगा। दोस्तों ने इसकी जानकारी किशोर के परिजनों को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन किशोर को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक से मौत की संभावना अधिक है। अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इकलौते बेटे की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। पिता निजी कार्य से दिल्ली गए थे। घटना बिछवा थाना क्षेत्र की है।

क्रिकेट खेल के दौरान हुई मौत

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बरनाहल स्थित क्रिकेट मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जिनमें सहारा गांव का रहने वाला विराट पुत्र सोमेंद्र सिंह भी शामिल था। जो दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था। बॉलिंग करते समय अचानक उसके हाथ में दर्द होने लगा। देखते-देखते दर्द इतना भीषण होने लगा कि वह छटपटा कर गिर पड़ा।

छटपटाते हुए गिर पड़ा

क्रिकेट खेल रहे दोस्त यह देखकर घबरा गए और विराट को उठाने की कोशिश की। लेकिन वह नहीं उठा। घटना की जानकारी घरवालों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे घर वालों ने विराट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ललित ने विराट को मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है।

मौत का कारण स्पष्ट नहीं

सीएमएस ने बताया कि मौत किस कारण से हुई है यह बताना कठिन है क्योंकि विराट के अस्पताल आने के पहले ही मौत हो गई थी। विराट की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। पिता सोमेंद्र सिंह चौहान दिल्ली गए हुए थे। घर में मां सुनीति और उसकी छोटी बहन आराध्य का रो-रोकर बुरा हाल था। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने का निर्णय लिया है।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 08:56 pm

Published on:

08 Feb 2026 08:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / only son died on the cricket field हृदयविदारक घटना: क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर की छटपटा कर मौत, हाथ में दर्द की थी शिकायत

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कॉमन फ्रेंड ने कराई अखिलेश-डिंपल की मुलाकात, फिर दोनों के बीच जागा प्यार, 4 साल तक करते रहें डेट

अखिलेश–डिंपल की प्रेम कहानी
मैनपुरी

टीचर-स्टूडेंट रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात: मैनपुरी में सनकी छात्र ने बीच सड़क महिला शिक्षिका के होंठ काटे

mainpuri teacher attack student lips bitten
मैनपुरी

‘तेरी बहन भाग गई ‘ कहना पड़ा भारी, ताने से भड़के पड़ोसी ने चचेरे दामाद के साथ मिलकर दी खौफनाक मौत

ताने से भड़के पड़ोसी ने चचेरे दामाद के साथ मिलकर की वारदात
मैनपुरी

एकतरफा प्यार में छात्र बना हैवान, टीचर का पीछा कर किया परेशान, काट लिए होंठ

एकतरफा प्यार में शिक्षिका के काट डाले होंठ
मैनपुरी

जिला अस्पताल बेपटरी: इनवर्टर होने के बाद भी अंधेरे में, मरीज का इलाज टार्च की रोशनी में, सीएमएस ने दी सफाई

टॉर्च की रोशनी में घायल मरीज का इलाज, फोटो सोर्स- 'X' मैनपुरी वायरल वीडियो ग्रैब
मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.