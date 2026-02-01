‘तेरी बहन भाग गई ‘ कहना पड़ा भारी, ताने से भड़के पड़ोसी ने चचेरे दामाद के साथ मिलकर दी खौफनाक मौत

वारदात के दौरान आरोपियों ने पहले महेश चंद्र को गोली मारी। तभी उनकी पत्नी अनीता वहां आ गई और उन्होंने आरोपियों को पहचान लिया। पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने अनीता की भी गोली मारकर हत्या कर दी और घर में रखे जेवरात लूटकर फरार हो गए। लेकिन भागते समय आरोपी अर्जुन की टॉर्च मौके पर ही छूट गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो परिजनों ने बताया कि यह टॉर्च उनकी नहीं है। इसी टॉर्च के जरिए पुलिस कातिलों तक जा पहुंची।