26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

रिश्तों की मर्यादा तार-तार, लोक-लाज भूल आधी रात को चाची और भतीजा हुए फरार

UP News: मैनपुरी के बेगमपुर गांव में एक विवाहित महिला अपने रिश्ते के भतीजे के साथ फरार हो गई। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मोबाइल सर्विलांस के जरिए दोनों की तलाश में जुटी है।

2 min read
Google source verification

मैनपुरी

image

Namrata Tiwary

Feb 26, 2026

mainpuri news

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

Mainpuri News : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक चाची रिश्ते में लगने वाले भतीजे के साथ घर-बार छोड़कर फरार हो गई। यह घटना बेगमपुर गांव की है। इस घटना ने न केवल गांव के लोगों को हैरान कर दिया है बल्कि परिवार के सामने लोक-लाज का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जैसे ही गांव में यह खबर फैली हर कोई सन्न रह गया और अब इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

आधी रात को उजड़ा आशियाना

मामला थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम बेगमपुर करहल का है। गांव के रहने वाले अजीत कुमार की शादी सुमन के साथ बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी। सुमन का मायका भी पास के ही ग्राम तिकोना में है। सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन दो दिन पहले रात के सन्नाटे में सुमन अचानक घर से लापता हो गई। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो सुमन घर पर नहीं थी। शुरुआती घंटों में परिजनों ने सोचा कि शायद वह कहीं पास में गई होगी लेकिन जब घंटों बाद भी सुराग नहीं मिला तो अनहोनी की आशंका गहरा गई।

तलाश में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

परिजनों ने आनन-फानन में अपने रिश्तेदारों और सुमन के मायके में फोन घुमाए लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। इसी खोजबीन के दौरान परिवार को एक ऐसा सच पता चला जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जानकारी मिली कि गांव का ही युवक हर्षित जो रिश्ते में सुमन का भतीजा लगता है वह भी उसी रात से गायब है। दोनों के एक साथ लापता होने की खबर मिलते ही परिवार की खुशियां मातम और शर्मिंदगी में बदल गईं।

रिश्तों पर उठे सवाल

इस घटना के बाद से बेगमपुर गांव में सन्नाटा पसरा है लेकिन लोगों की जुबां पर बस यही एक चर्चा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भतीजे को चाची ने अपने घर में मान-सम्मान दिया उसी ने चाचा का घर उजाड़ दिया। पीड़ित पति अजीत कुमार इस धोखे से पूरी तरह टूट चुका है। समाज में इस तरह की बढ़ती घटनाएं रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर रही हैं। लोग इसे पारिवारिक मूल्यों के पतन के रूप में देख रहे हैं।

पुलिस के हाथ अब भी खाली

घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने थाना कुर्रा में तहरीर दी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक, पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं जो दोनों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस अब मोबाइल लोकेशन और सर्विलांस का सहारा ले रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों शहर में हैं या कहीं बाहर निकल गए हैं।

ये भी पढ़ें

अब यूपी में उड़ेगा जर्मनी का ड्रोन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी के निवेशकों से मिलाया हाथ
लखनऊ
keshav prasad maurya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / रिश्तों की मर्यादा तार-तार, लोक-लाज भूल आधी रात को चाची और भतीजा हुए फरार

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिंदू बताकर की दोस्ती: धीरे-धीरे बढ़ाए प्रेम संबंध; 2 साल तक दूसरे समुदाय का युवक करता रहा दुष्कर्म

Gang Rape
मैनपुरी

only son died on cricket field हृदयविदारक घटना: क्रिकेट खेलते समय 13 साल के किशोर की छटपटा कर मौत

क्रिकेट मैदान में मौत, फोटो सोर्स- मेटा एआई
मैनपुरी

कॉमन फ्रेंड ने कराई अखिलेश-डिंपल की मुलाकात, फिर दोनों के बीच जागा प्यार, 4 साल तक करते रहें डेट

अखिलेश–डिंपल की प्रेम कहानी
मैनपुरी

टीचर-स्टूडेंट रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात: मैनपुरी में सनकी छात्र ने बीच सड़क महिला शिक्षिका के होंठ काटे

mainpuri teacher attack student lips bitten
मैनपुरी

‘तेरी बहन भाग गई ‘ कहना पड़ा भारी, ताने से भड़के पड़ोसी ने चचेरे दामाद के साथ मिलकर दी खौफनाक मौत

ताने से भड़के पड़ोसी ने चचेरे दामाद के साथ मिलकर की वारदात
मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.