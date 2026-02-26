रिश्तों की मर्यादा तार-तार, लोक-लाज भूल आधी रात को चाची और भतीजा हुए फरार

मामला थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम बेगमपुर करहल का है। गांव के रहने वाले अजीत कुमार की शादी सुमन के साथ बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी। सुमन का मायका भी पास के ही ग्राम तिकोना में है। सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन दो दिन पहले रात के सन्नाटे में सुमन अचानक घर से लापता हो गई। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो सुमन घर पर नहीं थी। शुरुआती घंटों में परिजनों ने सोचा कि शायद वह कहीं पास में गई होगी लेकिन जब घंटों बाद भी सुराग नहीं मिला तो अनहोनी की आशंका गहरा गई।