देवर बना जल्लाद, भाभी का सिर ईंट से कुचलकर मार डाला फिर रचने लगा बंदरों की कहानी

सांकरौद निवासी नवीन और उसका भाई साहिल लोनी में ऑटो रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। नवीन की शादी दो साल पहले लोनी निवासी चंचल (26) के साथ हुई थी जिसकी छह माह की एक मासूम बेटी है। बुधवार सुबह दोनों भाई दुकान पर गए थे लेकिन दोपहर में साहिल अचानक घर लौट आया। शाम को उसने अपनी मां कमलेश को चाय के लिए दूध लाने के बहाने दुकान पर भेज दिया। घर में मौका पाकर साहिल ने अपनी भाभी चंचल पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए और उसका सिर कूचकर उसे मौत की नींद सुला दिया।