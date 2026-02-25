पड़ोस की लड़की बनने जा रही थी किसी और की दुल्हन, सिरफिरे आशिक ने सरेआम दाग दी गोली

घटना के पीछे प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। आरोपी दीनबंधु और आरती का घर अगल-बगल ही है। लड़की के पिता नंद जी मल्लाह का कहना है कि यह एकतरफा प्यार का मामला है। आरोपी युवक उनकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था जबकि आरती की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। इसी वजह से परिवार ने उसकी शादी बलिया में तय की थी। पड़ोसियों की मानें तो यह युवक पहले भी आरती की एक शादी तुड़वा चुका है। साल भर पहले भी आरती की शादी कहीं और तय हुई थी तब दीनबंधु ने लड़के वालों को फोन कर इतना परेशान किया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था।