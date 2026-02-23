बलिया में ₹25000 का इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा

गोली लगने से घायल हुए बबलू को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बबलू शातिर किस्म का गोतस्कर है। बीते दिनों यूपी के रास्ते बिहार में गोतस्करी करते समय उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि बबलू मौके से फरार हो गया था। शातिर गोतस्कर बबलू की तलाश पुलिस पहले से कर रही थी और यही वजह है कि उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था।