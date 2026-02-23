बलिया में ₹25000 का इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा

बलिया: पुलिस ने शातिर गोतस्कर और ₹25000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बांसडीह कोतवाली और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई के बाद हुई है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग
पुलिस के मुताबिक, रविवार की देर रात सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की जा रही थी इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बबलू नट आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके बाद वह भागने लगा। इसी दौरान उसने असलहे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई।
हिस्ट्रीशीटर भी है बबलू
सीओ बांसडीह जयशंकर मिश्रा के मुताबिक, गोली लगने के बाद वह सड़क के किनारे गिर गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बबलू नट पर ₹25000 का इनाम घोषित है और वह हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस को उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है।
आरोपी का एक साथी हो चुका है गिरफ्तार
गोली लगने से घायल हुए बबलू को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बबलू शातिर किस्म का गोतस्कर है। बीते दिनों यूपी के रास्ते बिहार में गोतस्करी करते समय उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि बबलू मौके से फरार हो गया था। शातिर गोतस्कर बबलू की तलाश पुलिस पहले से कर रही थी और यही वजह है कि उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था।
