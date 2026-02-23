23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

बलिया में ₹25000 का इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा

पुलिस ने शातिर गोतस्कर और ₹25000 के इनामी बदमाश बबलू नट को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है...

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Vijendra Mishra

Feb 23, 2026

बलिया: पुलिस ने शातिर गोतस्कर और ₹25000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बांसडीह कोतवाली और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई के बाद हुई है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग

पुलिस के मुताबिक, रविवार की देर रात सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की जा रही थी इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बबलू नट आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, जिसके बाद वह भागने लगा। इसी दौरान उसने असलहे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई।

हिस्ट्रीशीटर भी है बबलू

सीओ बांसडीह जयशंकर मिश्रा के मुताबिक, गोली लगने के बाद वह सड़क के किनारे गिर गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बबलू नट पर ₹25000 का इनाम घोषित है और वह हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस को उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है।

आरोपी का एक साथी हो चुका है गिरफ्तार

गोली लगने से घायल हुए बबलू को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बबलू शातिर किस्म का गोतस्कर है। बीते दिनों यूपी के रास्ते बिहार में गोतस्करी करते समय उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि बबलू मौके से फरार हो गया था। शातिर गोतस्कर बबलू की तलाश पुलिस पहले से कर रही थी और यही वजह है कि उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 08:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / बलिया में ₹25000 का इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बलिया में तीन दिन से लापता था बालक, घर के पास ही मिला शव, हत्या की आशंका

बलिया

10वीं की छात्रा से 6 लड़कों ने किया गैंगरेप, 3 दिन बाद जब हुआ दर्द तो भाभी को बताया खौफनाक मंजर

गैंगरेप फोटो सोर्स- पत्रिका
बलिया

बलिया में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मौके पर पहुंची पुलिस तो उड़े होश, पन्नी में लिपटी पड़ी थी किन्नर की लाश

बलिया

Ballia News: किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, मची सनसनी

बलिया

Ballia News: कंपोजिट विद्यालय में भिड़ीं दो महिला अध्यापिकाएं, खींचे एक दूसरे के बाल

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.