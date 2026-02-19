10वीं की छात्रा से 6 लड़कों ने किया गैंगरेप, 3 दिन बाद जब हुआ दर्द तो भाभी को बताया खौफनाक मंजर

परिजनों के मुताबिक, 14 वर्षीय छात्रा रविवार शाम घर से बाहर निकली थी। आरोप है कि गांव के छह युवकों ने उसे रास्ते में दबोच लिया और खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया। धमकी दी गई कि यदि किसी को बताया तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा और वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। भय के कारण छात्रा ने घटना को छिपाए रखा।