18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: कंपोजिट विद्यालय में भिड़ीं दो महिला अध्यापिकाएं, खींचे एक दूसरे के बाल

बलिया जनपद में सरकारी कार्य के दौरान अनुशासनहीनता का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। भृगु आश्रम स्थित कम्पोजिट स्कूल परिसर में आयोजित एक सरकारी बैठक के दौरान दो महिला बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपस में भिड़ गईं। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और बैठक स्थल अखाड़े में तब्दील हो [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Feb 18, 2026

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

बलिया जनपद में सरकारी कार्य के दौरान अनुशासनहीनता का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। भृगु आश्रम स्थित कम्पोजिट स्कूल परिसर में आयोजित एक सरकारी बैठक के दौरान दो महिला बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपस में भिड़ गईं। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और बैठक स्थल अखाड़े में तब्दील हो गया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर में SIR से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो महिला कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक-दूसरे के बाल पकड़कर खींचे, जमीन पर पटकने का प्रयास किया और गालियां दीं। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की।


घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों महिला बीएलओ को आपस में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में भी हलचल मच गई है।


इस मामले में दलित महिला बीएलओ सुमन देवी ने दूसरी बीएलओ नीलम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुमन देवी का कहना है कि विवाद के दौरान उनके साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।


सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी बैठक जैसे संवेदनशील माहौल में इस तरह की घटना को लेकर कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: कंपोजिट विद्यालय में भिड़ीं दो महिला अध्यापिकाएं, खींचे एक दूसरे के बाल

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR की चल रही थी मीटिंग…माहौल गर्माया, आपस में लड़ गईं दो महिला BLO, बाल खींचकर धक्का-मुक्की

बलिया

Ballia News: 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Ballia news
बलिया

शराब की दुकान पर हुए विवाद में युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

बलिया

Ballia News: रिश्तों की मर्यादा हुई तार तार, रेप के आरोप में केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक गिरफ्तार

बलिया

संपत्ति के लिए बेटे ने पिता का किया मर्डर, दो भाइयों पर भी चाकू से हमला, हिरासत में आरोपी

बेटे ने संपत्ति विवाद में पिता को चाकू से गोदा
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.