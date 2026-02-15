शराब की दुकान पर हुए विवाद में युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

बलिया में शराब की दुकान पर हुए विवाद के बाद एक शख्स की शनिवार को हत्या कर दी गई। आरोप है कि शराब पीने के बाद मृतक का कुछ लोगों से विवाद हुआ था इसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई। हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच 31 को जाम कर दिया इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेते हुए जाम को खुलवाया। वहीं, रविवार तड़के हत्या में नामजद अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं।