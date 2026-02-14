Ballia News: रिश्तों की मर्यादा हुई तार तार, रेप के आरोप में केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक नित्यानंद उपाध्याय (33 वर्ष) मूल रूप से अंबेडकरनगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। वह लगभग चार वर्ष पूर्व इस केंद्रीय विद्यालय में स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था। उस समय पीड़ित छात्रा मात्र पांचवीं कक्षा में पढ़ रही थी। आरोप है कि शिक्षक ने शुरुआत में पढ़ाई में मदद और अतिरिक्त मार्गदर्शन के बहाने छात्रा से निकटता बढ़ाई। धीरे-धीरे उसने उसे अपने विश्वास में ले लिया और शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। वह छात्रा को बार-बार धमकाता रहा कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसके साथ बुरा अंजाम होगा। यह सिलसिला लगभग चार साल तक जारी रहा, जिस दौरान छात्रा अब आठवीं कक्षा में पहुंच चुकी है। मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी शिक्षक की कहीं और शादी तय हो गई। छात्रा को इसकी जानकारी मिलते ही उसने शिक्षक पर खुद से शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। जब शिक्षक ने इससे इनकार किया, तो छात्रा ने परिजनों को पूरी घटना बता दी। परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।