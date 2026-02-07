Ballia News: रिश्ते हुए शर्मसार, चाचा चाची ने ईंट से कूंचकर की मासूम भतीजे की हत्या



अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अभिषेक के चाचा गणेश और उसकी पत्नी अमृता ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों के बीच यह योजना 23 जनवरी को बनी थी और 25 जनवरी को इसे अंजाम दिया गया। योजना के तहत गणेश ने पड़ोस के एक बच्चे के जरिए अभिषेक को पतंग और टॉफी दिलाने के बहाने बुलवाया और उसे सरयू नदी की ओर ले गया। नदी किनारे ले जाकर उसने ईंट से सिर पर कई वार कर अभिषेक की हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया।